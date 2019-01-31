Вторая волна "минирований": школы и детсады эвакуируют в Красноярске

Очередная волна массовых сообщений о "минировании" социально-значимых объектов прокатилась по Красноярску сегодня, 31 января, сообщает ТВК.

Людей экстренно вывели из школ №12, 24, 63, 62, 143, 144, 145, 147, 150 и 155, 152, нескольких больниц, детских садов, торговых центров и офисных зданий.

В числе прочих эвакуировали Красноярскую краевую офтальмологическую клинику. По словам посетительницы, некоторые пациенты даже не успели одеться.

"На улице пришлось постоять минут 20. В самом начале сказали, что заложена бомба, – рассказывает женщина. – У некоторых детей и пожилых людей не было с собой одежды".

С особым энтузиазмом покидают здания школьники. Очевидцы сообщают, что в местах образования заторов многие дети перелезают через школьные ограды.