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Росстат собирается модернизировать методику оценки бедности. Об этом пишет РБК, ссылаясь на министерство труда и соцзащиты населения.

В ведомстве рассказали, что анализ действующей методики показал необходимость расширить выборку респондентов. В частности, в нее хотят включить женщин с детьми до шести лет.

В данный момент в РФ доходы ниже прожиточного минимума у порядка 20 миллионов россиян – у 13% населения страны. Глава Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева считает, что модернизация методики может повысить общий показатель числа бедных в России.

Также она добавила, что женщины с детьми до шести лет находятся в группе риска по бедности. Она напомнила, что сегодня соцподдержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту: ее предоставляют семьям до достижения ребенком полутора лет, однако затем происходит резкое снижение доходов семьи. Лишь после поступления в школу ситуация становится лучше: в образовательных учреждениях для учеников из низкообеспеченных семей действуют такие меры соцподдержки, как, например, бесплатное питание или проезд.