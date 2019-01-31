Обновление руководства, смена главенства и новые принципы работы – в алтайской "Единой России" подвели итоги деятельности за последние два года и наметили планы на ближайшую перспективу. Что изменится в работе партии, обсудили на региональной конференции в среду, 30 января.

Кадровое обновление

Одна из главных задач сбора единороссов со всего края в этот день – переизбрание секретаря реготделения, политсовета партии и президиума политсовета. Главой алтайской "ЕР" был вновь выбран Александр Романенко, занимающий этот пост с декабря 2016 года.

В политсовете состоит 115 человек. В ходе ротации сменилось восемь. В эту партийную структуру вошли несколько глав районов, краевых депутатов, представитель Молодежного парламента и студенческого сообщества, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Томенко, напомним, стал членом партии в конце 2018 года. Партбилет он получил лично из рук председателя "ЕР", премьер-министра Дмитрия Медведева. В этот же день губернатора Алтайского края включили в состав Генерального совета – руководящего органа партии на уровне страны.

"Единая Россия" – ведущая политическая сила, вместе мы сможем добиться более высокого качества жизни", – сказал Томенко.

Губернатор Виктор Томенко. Фото: "Единая Россия"

Уже на региональной конференции губернатора включили в состав президиума политсовета. Кроме него в этот орган вошли депутат Госдумы Наталья Кувшинова, депутаты АКЗС Вадим Смагин и Алексей Кривенко, глава Кулундинского района Сергей Балухин.

Теперь в президиуме 20 человек. Кроме вышеназванных, это глава реготделения партии, спикер краевого парламента Александр Романенко, депутаты Госдумы Виктор Зобнев, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Иван Лоор, депутаты АКЗС Сергей Серов, Борис Трофимов, Сергей Приб, Татьяна Ильюченко, Андрей Осипов, глава Барнаула Сергей Дугин, заместитель председателя регионального правительства Александр Лукьянов, глава Алейского района Светлана Агаркова, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань и глава регионального исполкома партии Денис Голобородько.

Также был сформирован новый состав регионального координационного совета сторонников партии, численность которых превышает 19 тысяч человек по всему краю. Вновь избранный политсовет согласовал кандидатуру депутата АКЗС, директора Барнаульского зоопарка Сергея Писарева для избрания председателем координационного совета и представил ее на согласование на федеральном уровне в президиум центрального координационного совета сторонников.

Изменение принципа руководства

Еще одно важное событие, отметил Александр Романенко, – это перераспределение полномочий между политсоветом и президиумом. Именно президиум теперь будет главным руководящим органом партии. Политсовет же станет политическим органом, принимающим стратегические решения.

Перед партией стоит задача и рост доверия у населения.

"Сегодня у жителей есть огромный запрос на понятный, профессиональный и честный диалог с властью. Мы должны открыто и откровенно рассказывать населению о принимаемых решениях, объяснять, почему они были приняты и обязательно получать обратную связь: насколько тот иной закон или проект соответствует ожиданиям жителей", – сказала депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Фото: "Единая Россия"

Так и по словам депутата Госдумы Даниила Бессарабова, главное сейчас – восстановить доверие жителей региона.

"Эту задачу сложно выполнить без эффективной и ежедневной работы на местах. Все механизмы, все возможности для такой работы есть: это личное общение с избирателями, умение донести наши принципы и достижения до каждого жителя. Нам нужно укрепить, усилить партийную команду, увеличивать число членов и сторонников, повышать партийную дисциплину", – сказал Бессарабов.

Итоги работы

Перезагрузка состоялась, сказал Романенко. Именно он анонсировал глобальный пересмотр работы партии, когда пришел на этот пост.

"За два года мы обновили политсовет на треть, президиум – на две трети. У нас курс на обновление и вовлечение молодежи, мы не боимся давать молодым людям руководящие посты, в том числе посты глав и мандаты депутатов", – рассказал Александр Романенко.

За два года его руководства партией прошел большой аудит. "Мы сократили количество членов за счет тех, кто уже не имеет связи с партией или не разделяет ее принципов. Нам нужны не дутые цифры, а реально заинтересованные в работе люди. И мы возьмем в партию новых, активных членов", – добавил глава реготделения.

Александр Романенко признал, что в последние пару лет выборы для партии были не слишком успешными: и в Госдуму, и в АКЗС, и на уровне алтайских муниципалитетов.

Конференция "Единой России". Фото: пресс-служба партии

Он призвал членов партии активизироваться к муниципальным выборам 2019 году. В сентябре будет разыграно 173 мандата, в том числе 323 главы органов местного самоуправления. Руководство ставит задачу взять все 100% мандатов.

Планы партии

Главное, чем будет заниматься партия – контроль исполнения в регионе национальных проектов, сказал Александр Романенко. "Единая Россия" уже занимается разработкой своих, партийных проектов, которые станут частью нацпроектов или государственных программ.

Виктор Томенко также призвал коллег принять участие в реализации нацпроектов и организовать общественный контроль за этой работой, чтобы регион достойно выглядел на уровне страны.

Одними из важных задач являются привлечение новых людей в партийные ряды, материально-техническое обеспечение партячеек, поддержка общественных и гражданских инициатив.

Конференция "Единой России". Фото: пресс-служба партии

Напомнил Романенко и о необходимости соблюдения этических принципов. На федеральном уровне разрабатываются новые правила для членов "ЕР", которые также призваны поднять престиж партии.

"Слова и поступки депутатов и чиновников часто в диссонансе с реальной жизнью людей. Должна быть личная скромность и ответственность за свои слова", – напутствовал Романенко.

В "Единой России" заверили, что будут строго контролировать исполнение всех поставленных задач.