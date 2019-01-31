Житель Горно-Алтайска, укравший у сестры массажный стол, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД по региону.

В ведомстве уточняют, что сумма причиненного ущерба составила почти 5 тысяч рублей.

"Заявительница пояснила, что является медицинским работником и оказывает услуги массажа на дому. Специальный стол она хранила в доме матери. В конце декабря женщина позвонила дочери и сообщила о его пропаже. Заподозрив в совершении кражи своего 40-летнего ранее судимого брата, недавно освободившегося из мест лишения свободы, женщина обратилась за помощью к полицейским", – добавляют правоохранители.

В отделе мужчина признался в содеянном и пояснил, что он похитил массажный стол и продал его. Вырученные же деньги он потратил на спиртные напитки и продукты.

Полицейские сумели найти покупателя и изъяли похищенное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



