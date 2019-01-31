Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев встретился со школьниками и молодыми людьми, в разные годы получившими учрежденную им стипендию за достижение успехов в учебе и спорте. Ребята познакомились с политиком лично, пообщались в неформальной обстановке, рассказали о достижениях, обменялись мнениями по самым разным житейским темам. Подробности сообщает пресс-служба партии.

"Вы даете шанс одаренным детям из малообеспеченных и неполных семей из сельской глубинки на успешный старт во взрослую жизнь. Для меня стипендия послужила мощным толчком, своеобразным рубежом, который подвел промежуточный итог в жизни: что двигаюсь в правильном направлении, и надо продолжать начатое в том же темпе", – сказал на встрече Максим Новичихин.

Максим был стипендиатом в 2013-2014 годах. Сейчас он студент АлтГПУ, мастер спорта России, призер краевых и всероссийских соревнований. Входит в резерв сборной России по греко-римской борьбе.

Со спортом свою жизнь связал и Никита Харитонов из Тальменского района. Стипендия помогла ему продолжить занятия восточным боевым единоборством кобудо. Вскоре он стал чемпионом России, принимал участие в первенстве Европы и других международных соревнованиях.

11-летний Кирилл Кузнецов из Тальменки – действующий стипендиат. Он занимается карате, является призером краевых, зональных и всероссийских турниров. Его товарищ, также получающий стипендию с 2018 года, 12-летний Арсентий Матрохин из села Лугового Тальменского района занимается волейболом недавно, но уже серебряный призер краевых соревнований. Воспитывается в многодетной и малообеспеченной семье. Он заверил, что всю получаемую стипендию будет копить на будущее.

А 17-летней школьнице из Барнаула Диане Чудосай стипендия помогла в настоящем. Она в течение восьми лет занималась спортивно-бальными танцами и стала лауреатом стипендии Александра Терентьева в 2015-2016 учебном году. Деньги она прилежно откладывала на учебу, но тут серьезно заболел брат и накопленные сбережения оказались как нельзя кстати – пошли на лечение.

16-летняя Виктория Ефимцева из Тогула использовала стипендию для участия во всероссийских соревнованиях. Девушка является трехкратной чемпионкой Алтайского края.

Александр Терентьев сказал ребятам, что стипендия – это их заслуга.

"Стипендия учреждена именно для тех, кто одновременно и учится хорошо, и занимается спортом. Умному человеку, если у него нет здоровья, будет не до решения каких-то глобальных задач. А в спорте высших достижений невозможно добиться без тончайшего расчета", – сказал депутат и посоветовал ребятам усердно учиться и трудиться, а также пожелал успеха во всем, чем они будут заниматься в жизни.

"Нужно быть более требовательным к себе. Это основа становления характера. Причем здесь и сейчас. Потом – это удел ленивых", – подытожил депутат.