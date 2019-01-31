Ученые: 300 тысяч лет назад на Алтае обитал особый подвид древних людей

Археологические исследования в Денисовой пещере позволили зарубежным ученым восстановить полную геохронологию отложений, сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии.

Так, фрагменты костей новой популяции древних людей, обитавших на Алтае и по месту нахождения прозванных денисовцами, обнаружены в слое, соответствующему 300 тысячам лет назад.

В этих отложениях вместе с каменными орудиями археологи нашли и молочный зуб девочки. Это самые ранние останки, которые когда-либо находили здесь.

Исследователи сделали вывод, что денисовцы жили в этих местах не менее 250 тысяч лет назад. Останки неандертальцев же имеют возраст от 80 до 140 тысяч лет.

Культура у наших предков зародилась значительно позже. По оценкам ученых без всякого внешнего влияния это случилось между 60 и 50 тыс. лет до нашей эры.

Этому времени соответствуют такие находки, как украшения из бивня мамонта и зубов животных, каменный браслет из зеленого полупрозрачного хлоритолита и мраморное кольцо. Тогда же были созданы костяные иглы с просверленным ушком, в частности, самая большая игла, известная в мировой археологии палеолита.

"Мы получили наиболее продолжительную, относительно непрерывную хронологию существования первобытного человека на юге Сибири, – констатирует директор ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков. – И можем уверенно говорить, что культура верхнего палеолита сформировалась в Денисовой пещере около 50 тысяч лет назад, поскольку в этих слоях мы обнаружили самые древние находки предметов искусства и утилитарных орудий из кости и бивня".