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Роскачество подготовило рекомендации, на что необходимо обратить внимание при выборе кефира. Об этом пишет РИА "Новости".

По данным организации, сначала необходимо прочитать этикетку. В составе натурального кефира должны быть только пастеризованное молоко и закваска живых бактерий. Срок годности такого продукта в среднем достигает 10-14 дней.

В ведомстве заявили, что если на упаковке написано, что его срок годности равен месяцу и больше, то "наверняка он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов и растительных жиров".

Кефир нужно беречь от воздействия солнечного света и хранить на верхней полке холодильника. Цвет напитка должен быть белым, без оттенков.

При этом подчеркивается, что желтоватый оттенок не обязательно является показателем негодности. "Это может зависеть от жирности продукта и качества сырья", – добавили в организации.

Позднее Роскачество исследует кефир из Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Башкирии, Чувашии и Санкт-Петербурга. Эксперты проверят напиток по 35 показателям качества и безопасности, а также оценят содержание полезных молочнокислых бактерий в каждом продукте.