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Междугородние автобусы начали отменять на Алтае из-за сильных морозов

, ИА "Амител"
На 31 января отменено три рейса, на 1 февраля – семь
Количество отмененных рейсов может возрасти / Фото: tumentoday.ru

Количество отмененных рейсов может возрасти / Фото: tumentoday.ru

Надвигающиеся на Алтайский край морозы внесут коррективы в междугороднее автобусное сообщение – в регионе уже отменяют автобусные рейсы.

Как сообщили порталу Amic.ru в отделе перевозок барнаульского автовокзала, на 31 января отменено три рейса, а на 1 февраля – пока семь.

Представитель предприятия не уточнил, по каким направлениям отменены автобусы, указав, что соответствующее решение принимают перевозчики.

Также собеседник отметил, что количество отмененных маршрутов может увеличиться по мере усиления морозов. Для уточнения информации гражданам необходимо обращаться в справочную автовокзала по телефону: (3852) 61-79-79.

Напомним, что в ночное время 1 и 2 февраля в Алтайском крае ожидаются 40-градусные морозы. Вторая волна сильного холода придет в регион 5 февраля.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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