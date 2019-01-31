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Принятые кабмином меры по сдерживанию роста цен на топливо позволят не допустить подорожания нефтепродуктов выше уровня инфляции. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на заявление вице-премьера Дмитрия Козака во время выступления на "правительственном часе" в Совфеде.

Козак напомнил, что в целях сбалансированности цен на топливо правительство приняло меры: летом прошлого года были снижены акцизы, с крупнейшими нефтяными компаниями достигли договоренности по сдерживанию розничных цен на АЗС и ограничению мелкооптовых цен на бензин и дизельное топливо. Кроме этого, были установлены минимальные объемы поставок на внутренний рынок для обеспечения безопасного и надежного снабжения регионов. "Одновременно было обеспечено наведение порядка на топливной бирже, пресечение неправомерных действий откровенных спекулянтов, усовершенствованы правила биржевой торговли", — добавил вице-премьер.

В итоге в прошлом году угрозу неконтролируемого роста цен удалось предотвратить. Козак рассказал, что с 1 января заработал новый механизм "так называемого демпфирующего акциза, когда дополнительные доходы нефтяных компаний при высоких экспортных ценах на сырую нефть через бюджетный механизм перераспределяются предприятиям нефтепереработки для частичной компенсации разницы между внутренней ценой и экспортной альтернативой".

По его словам, нефтяники соблюдают соглашение: в январе цены на АЗС выросли всего на 1,7%, что соответствует договоренностям. "Ситуация с обеспечением топливом стабильная, доходность розничного сегмента достаточная для ведения бизнеса как крупных компаний, так и независимых АЗС", — отметил он, подчеркнув, что "совокупность инструментов и своевременное их применение позволит не допустить роста цен на нефтепродукты выше инфляции.

Издание напоминает, что соглашение с нефтяниками действует до 31 марта. Кабин не намерен продлевать его, если меры по сдерживанию роста цен на моторное топливо будут эффективными. В правительстве уверены, что дальнейшее вмешательство будет не нужно. "Мы очень надеемся, что от этого ручного механизма нам удастся отказаться, а рынок останется стабильным. И нам удастся удержать динамику роста цен на уровне инфляции и при этом без резких скачков — не с 1 февраля сразу на 4%, а равными долями", — добавил Козак.

Особое внимание сенаторы уделили тарифам на ГСМ для сельхозпроизводителей. Они боятся, что начало посевной кампании может привести к скачку цен на дизельное топливо. Сенатор Сергей Белоусов спросил, не нужно ли ограничить цены для данной категории потребителей. Коллегу поддержал сенатор Ирек Ялалов - он спросил о целесообразности госрегулирования цен на топливном рынке.

"Считаю, что нет необходимости государственного регулирования цен, мы от этого отказались", — заявил Козак, объяснив, что "начнется цепная реакция". В случае падения цен нефтяная отрасль будет требовать господдержки.

"Нужно системное решение, которое обеспечивает в обязательном порядке субсидии сельскому хозяйству в случае повышения цен. Об этом нужно подумать", — полагает вице-премьер. "Я не вижу оснований для введения государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы для отдельных категорий потребителей, в том числе для сельскохозяйственных потребителей", — добавил он.

По мнению Козака, административное регулирование цен может привести к дефициту на рынке. "Мы уже проходили регулирование цен на товары и услуги, которые должны находиться в конкурентной среде. Пришли к дефициту. У нас есть страны, в том числе нефтедобывающие, у которых тотальный дефицит из-за такого регулирования", — привел он пример. "Существующие инструменты экономического регулирования внутреннего рынка на ключевые товары и услуги необходимы и достаточны, и возвращаться к административному регулированию необходимости нет", — заключил вице-премьер.

Говоря о перспективах развития нефтяной отрасли, Козак рассказал, что РФ приближается к пику объемов добычи. "Ресурс старых месторождений истощается, растет доля трудноизвлекаемых запасов, соответственно, растет себестоимость добычи. Необходимо приступить к разработке мер по стимулированию инвестиций, внедрению современных технологий в отрасль", — сказал он, добавив, что в связи с этим разработан и утвержден правительством план действий, "дорожная карта" по решению этой задачи.