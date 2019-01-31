"Жри быстрее": женщина рассказала об издевательствах в смоленской школе

Местная жительница рассказала журналистам об издевательствах над ее сыном в одной из школ Смоленска, сообщает Readovka.

Началось все с того, что женщина поменяла школу своему ребенку. Он пошел во второй класс. И однажды мальчик попросил у матери разрешения брать котлету со школьной столовой с собой, так как он не всегда съедает всю порцию. Она согласилась.

С этого времени ученик часть обеда складывал в мешочек и приносил домой. Однажды это заметила классный руководитель.

– При всех детях, прямо в столовой, около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!" – рассказывает горожанка.

По ее словам, после такого "урока" от учительницы на лице ребенка остались царапины. Пострадали ухо, щека и нос.

Мать школьника утверждает, что это уже не первый случай издевательств в школе над ее ребенком.

В частности, она вспомнила, что недавно одноклассники сына весь день играли в футбол с его спортивной обувью. И при этом педагог не только не наказала обидчиков, но и отвела второклассника к директору за то, что он слишком долго переобувает кроссовки.