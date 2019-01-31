"Жри быстрее": женщина рассказала об издевательствах в смоленской школе

Местная жительница рассказала журналистам об издевательствах над ее сыном в одной из школ Смоленска, сообщает Readovka.
Началось все с того, что женщина поменяла школу своему ребенку. Он пошел во второй класс. И однажды мальчик попросил у матери разрешения брать котлету со школьной столовой с собой, так как он не всегда съедает всю порцию. Она согласилась.
С этого времени ученик часть обеда складывал в мешочек и приносил домой. Однажды это заметила классный руководитель.
– При всех детях, прямо в столовой, около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!" – рассказывает горожанка.
По ее словам, после такого "урока" от учительницы на лице ребенка остались царапины. Пострадали ухо, щека и нос.
Мать школьника утверждает, что это уже не первый случай издевательств в школе над ее ребенком.
В частности, она вспомнила, что недавно одноклассники сына весь день играли в футбол с его спортивной обувью. И при этом педагог не только не наказала обидчиков, но и отвела второклассника к директору за то, что он слишком долго переобувает кроссовки.
Комментарии
Надо искать причины…
Довели учителей до уровня нервного срыва, что они теперь на детеей кидаются. Учитель нынче детей терпеть не может, так как завален бумагами по самые уши и задавлен нищенскими зарплатами