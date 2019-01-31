Краевые специалисты спасли жизнь 66-летней бийчанки / Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайские врачи успешно провели уникальную операцию на головном мозге, удалив сразу две серьезные патологии у 66-летней пациентки, сообщает региональный Минздрав.

В ведомстве уточняют, что в январе этого года в нейрохирургическое отделение Краевой клинической больницы поступила пенсионерка из Бийска Анна Попова с клиникой опухоли головного мозга.

При более детальном обследовании в отделении врачи выявили аневризму передней соединительной артерии головного мозга, расположенную в двух сантиметрах от опухоли.

Завотделением нейрохирургии "Краевой клинической больницы" Дмитрий Долженко, говоря об этом случае, отмечает: "У пациентки было выявлено две самостоятельные патологии, каждая из которых в отдельности представляет серьезное заболевание и требует оперативного лечения с применением высоких технологий. Подобное сочетание заболеваний по данным литературы встречается крайне редко и описанные в России случаи двух операций в одной единичны".

В итоге на консилиуме специалисты приняли решение об устранении двух патологий в процессе одного оперативного вмешательства. В операционную бригаду вошли нейрохирурги Андрей Чупин, Станислав Галашевич и Владимир Зеленин.

Операция проводилась в течение восьми часов. Первым этапом была выключена из кровообращения аневризма путем клипирования, проходимость сосудов и выключение из кровотока аневризмы оценивались специальным датчиком, а затем была удалена сама опухоль.

"Я очень благодарна врачам, которые спасли мне жизнь. Раньше мне было очень плохо, у меня постоянно кружилась голова, я ходила только держась за стенку и даже боялась спать, а теперь я снова ощущаю себя нормальным человеком", – поделилась признательная пациентка.