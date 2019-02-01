Пятница, 1 Февраль, 13:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,36
€ 75,2
226475
Обь
-6см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Сбор валежника или незаконные рубки: что ждет леса с принятием нового закона

, ИА "Амител"
В районах края обсудили новый закон о сборе валежника и обеспечение населения древесиной

В Каменском, Панкрушихинском, Крутихинском и Тюменцевском районах прошли совещания по вопросам защиты лесов и социально-экономического сотрудничества. На встречах присутствовали главы районов, руководители районных отделов внутренних дел, начальники территориальных отделов управления лесами, представители лесной холдинговой компании "Алтайлес".

Главный вопрос повестки – незаконные рубки, способы их обнаружения и предупреждения. В районных администрациях высказали опасения по поводу вступления в силу закона о сборе валежника в лесу. По общему мнению, закон может привести к обратным последствиям – всплеску незаконных рубок и росту ущерба, нанесенного природе. Под видом сбора валежника начнут орудовать черные лесорубы и просто недобросовестные граждане, которые будут вырубать и вывозить древесину без учета лесоводственных требований.

"Нужно четко определить понятие валежника и процедуру его сбора. Мы хотим, чтобы был порядок. Как один из вариантов решения проблемы обсуждалась возможность выделения отдельных подконтрольных участков для его сбора. Чтобы не было так: пособирал, где захотел, и попутно пару деревьев спилил. Должна быть ответственность за совершение неправомерных действий. Для этого нужна законодательная инициатива. Именно этим мы и планируем заняться совместно", – рассказал глава Панкрушихинского района Дмитрий Васильев. Также среди вариантов решения данной проблемы обсуждалась возможность совместного патрулирования лесов и усиления контроля за частными пилорамами.

Кроме этого, в ходе совещаний поднимались вопросы обеспечения населения древесиной и проблемы реализации закона № 87-ЗС "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края". В "Алтайлесе" подчеркнули, что обеспечение жителей древесиной – первоочередная задача компании. Руководители районов подтвердили, что нехватки в древесине нет.

"Этот процесс давно налажен. Все, кто по закону должен быть ею обеспечен, получают древесину в установленном порядке", – подчеркнул глава Тюменцевского района Иван Дитц.

Главы районов отметили, что предприятия холдинга оказывают всевозможную помощь в решении социально-экономических вопросов. "Мы дорожим нашими партнерскими отношениями, сложившимися за долгие годы положительного совместного сотрудничества. Компания не отделяет работников предприятия от жителей района. Есть общее понимание существующих проблем, и по возможности, решаем их мы тоже вместе", – отметил глава Крутихинского района Сергей Дятлов.

Результаты встреч прокомментировал директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК "Алтайлес" Денис Шубин: "Совещания действительно были очень своевременными и плодотворными. По вопросу защиты лесов от незаконных рубок практика показывает, что на тех территориях, где налажено взаимодействие арендаторов, лесничеств и органов внутренних дел, порядка гораздо больше. Найти эффективные механизмы взаимодействия – наша главная задача на сегодняшний день. Кроме этого, для нас также очень важно, чтобы жители Алтайского края не испытывали трудностей с приобретением древесины для собственных нужд. Несмотря на утвержденный порядок ее получения, мы знаем, что в отдельных районах края с этим все же возникают проблемы. Поэтому просим всех, кто столкнулся со сложностями в получении дров или деловой древесины для личных целей, сообщать нам об этом по бесплатному телефону 8-800-700-2067. Руководство компании рассматривает все жалобы, поступающие на линию, и принимает соответствующие оперативные меры".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

1.02.2019 11:51
- гость -

"Нужно четко определить понятие валежника и процедуру его сбора.

c процедурой все кристально ясно - создаешь ИП, ЧП или ООО и вперед на сбор валежника ...

Лесной кодекс Российской Федерации, статья 32.
1. ЗАГОТОВКА И СБОР НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.
2. К НЕДРЕВЕСНЫМ ЛЕСНЫМ РЕСУРСАМ, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, относятся ВАЛЕЖНИК, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

0  0
1.02.2019 11:55
- гость -

Литовские "арендаторы" начали крутиться как гадюки на сковороде, а главы районов устроили потасовку за право убавить нагрев сковородки.

0  0
1.02.2019 11:57
- гость -

Алтайлес арендатор.

Арендуешь квартиру с мебелью, мебель продаешь, уходишь - теперь ты Алтайлес.

0  0
1.02.2019 12:05
гость

Живу в Бобровке , печное отопление по 87 не могу получить дрова! Да и ценник негуманный 8 тыс за 8 стволов выставляется! проще колотыми покупать!

0  0
1.02.2019 12:09
гость

И к обеспечению древесиной населения - еще не выписывал 25 куб м. для ремонта, там наверное вообще нереально получить пиломатериал? Уйдет на нужды комбината и сгинет на бумаге???

0  0
1.02.2019 12:10
iOne

Чётко определить понятие валежника.
Разработать стратегии подходов к определениям валежника.
Определить на сколько определяемое понятие валежника.
Определить , определяемое ли понятие, сбора валежника и не противоречит ли оно понятию , валежника без сбора либо сбор без валежника.
Провести работу с определениями , на местах.

0  0
1.02.2019 12:12
Борис

Зачем лукавить? Что не видно что такое валежник и деловая древесина? Поставить заград отряд, на опушках леса, что толще в вязанке на горбу человека, в два пальца и не распилена механически - валежник, остальное деловая древесина. Так прописано в законе. Нет, собираю чинуш всех мастей и те днями думают, как применить этот закон.

0  0
1.02.2019 12:14
- гость -

12:09
Сейчас как раз литовцы начали показухой заниматься, так что успевай!!

0  0
1.02.2019 12:14
гость

в точку! Определяемое ли понятие прийти в лес за валежником если там арендатор .

0  0
1.02.2019 12:30
- гость -

Сбор валежника заключается в том, что ты можешь бесплатно и чаще всего безнаказаннно собрать валежник для разведения костра в лесу (только!!). А всё остальное принадлежит бизнесу.

0  0
1.02.2019 12:31
Лесовод

Вот совсем неправильный ник "гость"!!! Какой же вы гость если через шесть минут выхода материала вы уже фонтанируете инфой причем в сплошном негативе
....меняйте меняйте стиль уважаемый ЧЛЕНкорреспондент...

0  0
1.02.2019 12:34
- гость -

12:31
Э, чумной лесовод, много ли ты налесоводил, а? Камазы с казахскими номерами набитые кругляком, тоже считаются лесоводством?

0  0
1.02.2019 12:38
- гость -

Когда уже поставят на место этих курляндцев!! Даешь расследование деятельности компрадорской конторки Литовсклес и аффилированных с ними глав районов, которые в унисон поют под курляндскую дудку!!

0  0
1.02.2019 12:38
- гость -

1.02.2019 12:31
Лесовод
уже фонтанируете инфой причем в сплошном негативе

где-ж негатив
ИП, ЧП или ООО платят налоги, наполняют бюджет рф, обеспечиваю рабочими местами, работают на рост ввп и экономики страны - позитиФа черес край )))

0  0
1.02.2019 12:49
- гость -

Бизмес по-рашковански: Бывший краевой охранитель гомырит в стране НАТО конторку, арендует реликтовый ленточный бор и динамично выпиливает его.

Бузинесс по-пиндосски(загнивают бездуховные, ага): Условный Джон Смит:
"- Я пилю деревья, которые посадил мой дед."

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
12:51
Круглосуточное патрулирование ввели на трассах Алтая из-за морозов 0
12:45
Автошкола АлтГТУ признана лучшей в Барнауле 0
12:40
Тротуар в Горно-Алтайске завалили снегом при очистке дороги 0
12:31
Заехал "под сервис": автомобиль снес рекламный щит на аллее в центре Барнаула 0
12:23
Более 90% жителей Курил против передачи островов Японии 8
12:12
Тайник под балкой: неизвестные снимки императорской семьи Николая II 0
12:01
Лютые морозы захватили Алтай: водителей просят не покидать города и села 0
11:51
Вывоз мусора предложили сделать бесплатным для россиян 11
11:45
Сбор валежника или незаконные рубки: что ждет леса с принятием нового закона 15
11:42
Мужчина на Алтае забил до смерти соседа из-за продуктов в общем холодильнике 3
11:34
Ущерб от действий Арашуковых в 31 млрд рублей назвали невосполнимым 14
11:22
Коммунальная авария в Барнауле: что о ней известно и когда ее устранят 4
11:11
Что известно о новом главном спасателе Алтайского края Александре Макарове 12
11:05
Барнаульский автовокзал отменил сразу 30 рейсов из-за аномальных морозов 0
10:52
Алтайкрайстат: цены на продукты продолжают расти 11
10:40
Пятеро барнаульцев стали победителями матча звезд Студенческой хоккейной лиги 0
10:31
Главный спасатель Алтайского края официально переехал работать в Красноярск 1
10:22
Путин поручил Медведеву разработать подходы к развитию искусственного интеллекта 9
10:13
Путин назвал церковную ситуацию на Украине насквозь фальшивым проектом 18
10:02
Минстрой: треть теплосетей в России нужно менять, чтобы предотвратить аварии 11
09:48
Стоп-кадр. Огромное и холодное барнаульское солнце 3
09:34
Глава Карачаево-Черкесии намерен засудить депутата за критику на Первом канале 6
09:23
"Вот такая, понимаешь, загогулина": лучшие афоризмы Бориса Ельцина 19
09:12
Схему движения автобусов №53 изменили в Барнауле из-за коммунальной аварии 1
09:01
Похититель картины Куинджи хотел рассказать Путину, как улучшить жизнь в России 13
08:52
Коммунальная авария в Барнауле: перекрыто движение по трем улицам 7
08:44
"Царь-квартиру" за миллиард рублей нашли у главы "Газпрома" 32
08:34
Как в Макарьев день заговаривали зубную боль и предсказывали погоду на весну 0
08:21
Суд оштрафовал недовольного низкой зарплатой уральского рабочего 15
08:16
Улицы залило водой в Барнауле из-за коммунальной аварии 24
08:06
Лучшие мемы и шутки к 65-летию музыканта Юрия Лозы 6
07:50
Хиджаб – это очень красиво: как исламская культура становится трендом 37
07:34
Расширяя границы добра: второй магазин Charity Market появится в Барнауле 0
07:22
Рецепты от Софи: грузинский салат, который может заменить полноценный обед 3
07:11
Первый президент России и Алтай: каким барнаульцы запомнили Ельцина 21
07:03
Оплата проезда картой банка в Барнауле станет доступна с 4 февраля, но не везде 8
06:48
Квартиру с огромной круглой гостиной продают в центре Барнаула за 12,9 млн руб. 12
06:32
Животные, которые точно знают, как пережить холода 0
06:17
Алтайский депутат призвала помочь субсидиями перевозчикам в селах 0
06:01
Февраль в Алтайском крае стартовал с жуткого 40-градусного холода 1
05:10
В США умерла актриса из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 0
04:03
Обнаружен способ взломать iPhone с помощью номера телефона 0
03:09
Режиссер "Властелина колец" снимет новый фильм о The Beatles 0
02:04
В Ессентуках найден тайник охранника Николая II 0
01:06
"Аэрофлот" вернет алкоголь пассажирам экономклассов 4
00:08
Комик Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине 2
23:46
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за депортацию грузин 1
23:28
В Петербурге эвакуировали сотрудников из головного офиса "ВКонтакте" 0
23:12
Названы самые необычные имена для новорожденных москвичей в 2018 году 6
22:48
Набиуллина опровергла слухи о золотом запасе Венесуэлы в ЦБ РФ 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.