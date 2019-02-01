В Каменском, Панкрушихинском, Крутихинском и Тюменцевском районах прошли совещания по вопросам защиты лесов и социально-экономического сотрудничества. На встречах присутствовали главы районов, руководители районных отделов внутренних дел, начальники территориальных отделов управления лесами, представители лесной холдинговой компании "Алтайлес".

Главный вопрос повестки – незаконные рубки, способы их обнаружения и предупреждения. В районных администрациях высказали опасения по поводу вступления в силу закона о сборе валежника в лесу. По общему мнению, закон может привести к обратным последствиям – всплеску незаконных рубок и росту ущерба, нанесенного природе. Под видом сбора валежника начнут орудовать черные лесорубы и просто недобросовестные граждане, которые будут вырубать и вывозить древесину без учета лесоводственных требований.

"Нужно четко определить понятие валежника и процедуру его сбора. Мы хотим, чтобы был порядок. Как один из вариантов решения проблемы обсуждалась возможность выделения отдельных подконтрольных участков для его сбора. Чтобы не было так: пособирал, где захотел, и попутно пару деревьев спилил. Должна быть ответственность за совершение неправомерных действий. Для этого нужна законодательная инициатива. Именно этим мы и планируем заняться совместно", – рассказал глава Панкрушихинского района Дмитрий Васильев. Также среди вариантов решения данной проблемы обсуждалась возможность совместного патрулирования лесов и усиления контроля за частными пилорамами.

Кроме этого, в ходе совещаний поднимались вопросы обеспечения населения древесиной и проблемы реализации закона № 87-ЗС "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края". В "Алтайлесе" подчеркнули, что обеспечение жителей древесиной – первоочередная задача компании. Руководители районов подтвердили, что нехватки в древесине нет.

"Этот процесс давно налажен. Все, кто по закону должен быть ею обеспечен, получают древесину в установленном порядке", – подчеркнул глава Тюменцевского района Иван Дитц.

Главы районов отметили, что предприятия холдинга оказывают всевозможную помощь в решении социально-экономических вопросов. "Мы дорожим нашими партнерскими отношениями, сложившимися за долгие годы положительного совместного сотрудничества. Компания не отделяет работников предприятия от жителей района. Есть общее понимание существующих проблем, и по возможности, решаем их мы тоже вместе", – отметил глава Крутихинского района Сергей Дятлов.

Результаты встреч прокомментировал директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК "Алтайлес" Денис Шубин: "Совещания действительно были очень своевременными и плодотворными. По вопросу защиты лесов от незаконных рубок практика показывает, что на тех территориях, где налажено взаимодействие арендаторов, лесничеств и органов внутренних дел, порядка гораздо больше. Найти эффективные механизмы взаимодействия – наша главная задача на сегодняшний день. Кроме этого, для нас также очень важно, чтобы жители Алтайского края не испытывали трудностей с приобретением древесины для собственных нужд. Несмотря на утвержденный порядок ее получения, мы знаем, что в отдельных районах края с этим все же возникают проблемы. Поэтому просим всех, кто столкнулся со сложностями в получении дров или деловой древесины для личных целей, сообщать нам об этом по бесплатному телефону 8-800-700-2067. Руководство компании рассматривает все жалобы, поступающие на линию, и принимает соответствующие оперативные меры".