В Каменском, Панкрушихинском, Крутихинском и Тюменцевском районах прошли совещания по вопросам защиты лесов и социально-экономического сотрудничества. На встречах присутствовали главы районов, руководители районных отделов внутренних дел, начальники территориальных отделов управления лесами, представители лесной холдинговой компании "Алтайлес".
Главный вопрос повестки – незаконные рубки, способы их обнаружения и предупреждения. В районных администрациях высказали опасения по поводу вступления в силу закона о сборе валежника в лесу. По общему мнению, закон может привести к обратным последствиям – всплеску незаконных рубок и росту ущерба, нанесенного природе. Под видом сбора валежника начнут орудовать черные лесорубы и просто недобросовестные граждане, которые будут вырубать и вывозить древесину без учета лесоводственных требований.
"Нужно четко определить понятие валежника и процедуру его сбора. Мы хотим, чтобы был порядок. Как один из вариантов решения проблемы обсуждалась возможность выделения отдельных подконтрольных участков для его сбора. Чтобы не было так: пособирал, где захотел, и попутно пару деревьев спилил. Должна быть ответственность за совершение неправомерных действий. Для этого нужна законодательная инициатива. Именно этим мы и планируем заняться совместно", – рассказал глава Панкрушихинского района Дмитрий Васильев. Также среди вариантов решения данной проблемы обсуждалась возможность совместного патрулирования лесов и усиления контроля за частными пилорамами.
Кроме этого, в ходе совещаний поднимались вопросы обеспечения населения древесиной и проблемы реализации закона № 87-ЗС "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края". В "Алтайлесе" подчеркнули, что обеспечение жителей древесиной – первоочередная задача компании. Руководители районов подтвердили, что нехватки в древесине нет.
"Этот процесс давно налажен. Все, кто по закону должен быть ею обеспечен, получают древесину в установленном порядке", – подчеркнул глава Тюменцевского района Иван Дитц.
Главы районов отметили, что предприятия холдинга оказывают всевозможную помощь в решении социально-экономических вопросов. "Мы дорожим нашими партнерскими отношениями, сложившимися за долгие годы положительного совместного сотрудничества. Компания не отделяет работников предприятия от жителей района. Есть общее понимание существующих проблем, и по возможности, решаем их мы тоже вместе", – отметил глава Крутихинского района Сергей Дятлов.
Результаты встреч прокомментировал директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК "Алтайлес" Денис Шубин: "Совещания действительно были очень своевременными и плодотворными. По вопросу защиты лесов от незаконных рубок практика показывает, что на тех территориях, где налажено взаимодействие арендаторов, лесничеств и органов внутренних дел, порядка гораздо больше. Найти эффективные механизмы взаимодействия – наша главная задача на сегодняшний день. Кроме этого, для нас также очень важно, чтобы жители Алтайского края не испытывали трудностей с приобретением древесины для собственных нужд. Несмотря на утвержденный порядок ее получения, мы знаем, что в отдельных районах края с этим все же возникают проблемы. Поэтому просим всех, кто столкнулся со сложностями в получении дров или деловой древесины для личных целей, сообщать нам об этом по бесплатному телефону 8-800-700-2067. Руководство компании рассматривает все жалобы, поступающие на линию, и принимает соответствующие оперативные меры".
Комментарии
"Нужно четко определить понятие валежника и процедуру его сбора.
c процедурой все кристально ясно - создаешь ИП, ЧП или ООО и вперед на сбор валежника ...
Лесной кодекс Российской Федерации, статья 32.
1. ЗАГОТОВКА И СБОР НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.
2. К НЕДРЕВЕСНЫМ ЛЕСНЫМ РЕСУРСАМ, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, относятся ВАЛЕЖНИК, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
Литовские "арендаторы" начали крутиться как гадюки на сковороде, а главы районов устроили потасовку за право убавить нагрев сковородки.
Алтайлес арендатор.
Арендуешь квартиру с мебелью, мебель продаешь, уходишь - теперь ты Алтайлес.
Живу в Бобровке , печное отопление по 87 не могу получить дрова! Да и ценник негуманный 8 тыс за 8 стволов выставляется! проще колотыми покупать!
И к обеспечению древесиной населения - еще не выписывал 25 куб м. для ремонта, там наверное вообще нереально получить пиломатериал? Уйдет на нужды комбината и сгинет на бумаге???
Чётко определить понятие валежника.
Разработать стратегии подходов к определениям валежника.
Определить на сколько определяемое понятие валежника.
Определить , определяемое ли понятие, сбора валежника и не противоречит ли оно понятию , валежника без сбора либо сбор без валежника.
Провести работу с определениями , на местах.
Зачем лукавить? Что не видно что такое валежник и деловая древесина? Поставить заград отряд, на опушках леса, что толще в вязанке на горбу человека, в два пальца и не распилена механически - валежник, остальное деловая древесина. Так прописано в законе. Нет, собираю чинуш всех мастей и те днями думают, как применить этот закон.
12:09
Сейчас как раз литовцы начали показухой заниматься, так что успевай!!
в точку! Определяемое ли понятие прийти в лес за валежником если там арендатор .
Сбор валежника заключается в том, что ты можешь бесплатно и чаще всего безнаказаннно собрать валежник для разведения костра в лесу (только!!). А всё остальное принадлежит бизнесу.
Вот совсем неправильный ник "гость"!!! Какой же вы гость если через шесть минут выхода материала вы уже фонтанируете инфой причем в сплошном негативе
....меняйте меняйте стиль уважаемый ЧЛЕНкорреспондент...
12:31
Э, чумной лесовод, много ли ты налесоводил, а? Камазы с казахскими номерами набитые кругляком, тоже считаются лесоводством?
Когда уже поставят на место этих курляндцев!! Даешь расследование деятельности компрадорской конторки Литовсклес и аффилированных с ними глав районов, которые в унисон поют под курляндскую дудку!!
1.02.2019 12:31
Лесовод
уже фонтанируете инфой причем в сплошном негативе
где-ж негатив
ИП, ЧП или ООО платят налоги, наполняют бюджет рф, обеспечиваю рабочими местами, работают на рост ввп и экономики страны - позитиФа черес край )))
Бизмес по-рашковански: Бывший краевой охранитель гомырит в стране НАТО конторку, арендует реликтовый ленточный бор и динамично выпиливает его.
Бузинесс по-пиндосски(загнивают бездуховные, ага): Условный Джон Смит:
"- Я пилю деревья, которые посадил мой дед."