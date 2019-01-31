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Глава Минздрава Вероника Скворцова предупредила об эпидемии гриппа в России. В ближайшую неделю в стране ожидается всплеск заболеваемости, передает радио Sputnik.

По словам министра, заболевание уже распространяется по территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов. Напомним, накануне появилась информация, что в Екатеринбурге из-за вспышки ОРВИ и гриппа закрыли все детсады, школы и кружки. Главам образовательных учреждений во время карантина предстоит дезинфицировать все помещения.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, опасен не грипп, а его последствия, которые могут быть выражены пневмонией, заболеваниями locus minoris, то есть заболеваниями ослабленных органов.

"Грипп всегда существует, никуда не уходит, и весной, и летом люди заболевают. А потом начинается вспышка другого штамма. Если ВОЗ угадал, какой штамм будет, вакцинация помогает. Если 40% населения провакцинировалось, получается коллективный иммунитет, эпидемия не наступает", – рассказала она, добавив, что в Екатеринбурге люди могли не провакцинироваться, или врачи не угадали штамм.

Также эксперт добавила, что статистика по гриппу зависит от диагноза врачей.

"ОРВИ – тоже грипп, просто его не дифференцируют как грипп, потому что не делают специального анализа. Чтобы поставить диагноз грипп, нужно точно знать, что это вирус гриппа, а не какой-то другой. Есть много вирусов с аналогичными симптомами. Когда в статистике каких-то регионов больше ОРВИ – пришла разнарядка не ставить диагноз грипп, а иногда наоборот. Поэтому и получается мерцательная статистика", – объяснила Попович.