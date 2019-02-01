Уже пять месяцев в Барнауле работает благотворительный магазин Charity Market. И теперь он появится в Индустриальном районе нашего города. Открытие состоится 2 февраля 2019 года в 12:00 по адресу ул. Шумакова, 18.

В честь такого грандиозного события магазин решил порадовать покупателей волшебной акцией "Пакет "Добрая покупка". На входе каждый покупатель получит пакет, который можно наполнить прекрасными, модными, а главное качественными вещами, потратив всего лишь 90 рублей.

Открытие второго магазина – действительно важное событие. Ведь благодаря этому еще больше нуждающихся людей Алтайского края получат помощь. Деньги с каждой покупки передаются в помощь бедным семьям и бездомным людям.

"Наше большое желание, чтобы покупки людей были по-настоящему добрыми. Поэтому мы предлагаем вам выбрать, на какие полезные дела пойдут средства", – говорят в магазине.

Сейчас покупатели могут выбрать одну из благотворительных программ, которые реализуются в нашем городе. Это помощь бездомным социального приюта "Успех" или поддержка талантливых детей в рамках программы фонда "Облака" "Поддержи чемпиона".

Магазин оказывает большую помощь благотворительным организациям города. За время своей работы Charity Market передал социальному приюту "Успех" 10 000 рублей и пожертвовал фонду "Облака" 58 000 рублей.

Стоит отметить, что на средства Charity Market содержится уже два пункта приема вещей фонда "Облака": на проспекте Социалистическом, 64 и улице Шумакова, 18.

"Без пунктов приема вещей мы просто не справимся, потому что одеваем не только наши семьи, но и нуждающихся со всего Алтайского края, отправляя их в села и деревни. Теперь фонд получает полноценную помощь от магазина тем, что именно он полностью закрывает затраты на пункты приема и выдачи вещей", – отмечают сотрудники фонда "Облака".

Charity Market приглашает вас на открытие нового благотворительного магазина, где приобретая вещи, вы поможете нуждающимся людям.

Charity Market

г. Барнаул, пр. Социалистический, 64, ТЦ "На Соборной"

ул. Шумакова, 18

Телефон: 8 961 231 35 05

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00

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Пункт приема вещей работает с 11:00 до 18:00