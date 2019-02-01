Алтайский край погрузился в период сильных морозов – минувшей ночью столбики термометров в регионе опускались до -40 градусов.

Днем в регионе будет также очень холодно. Температура составит -28...-33 градуса, в южных районах -19...-24 градуса. В южных районах ожидается снег, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду с усилением до 11-16 метров.

В Барнауле без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -28...-30 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров.

Напомним, что в ближайшие дни Алтайский край дважды окажется в зоне сильных морозов. Первая волна холодов наблюдается сейчас, а вторая придет в период с 5 по 9 февраля.