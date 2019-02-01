Цены на продукты, услуги и другие товары в Алтайском крае продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата, согласно которым выросла стоимость практически всех продуктов по состоянию на 28 января 2019 года.

Так, по сравнению с данными на 24 декабря 2018 года, стоимость свинины выросла на 2,55 рубля до 255,64 рублей за килограмм. Курица выросла в цене на 7,45 рублей и стала стоить 146,27 рублей за килограмм. Цельное пастеризованное молоко подорожало с 46,46 рублей до 48,27 рублей. Куриные яйца подорожали на 34 копейки. Заметно повысилась цена на помидоры: за месяц они подорожали со 127,64 рублей до 153,81 рублей.

По данным Росстата, инфляция в России с 22 по 28 января составила 0,1%.предыдущие две недели цены росли на 0,2%. Эксперты неоднократно говорили о том, что цены на продукты и другие товары растут из-за увеличения НДС с 18 до 20%.

отметим, что рост цен ощутили на себе не только экономные люди, но и те, кто за ценами следить не привык. Amic.ru решил опросить барнаульских депутатов, общественников и бизнесменов о том, почувствовали ли они это удорожание на себе.

Директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева





Фото: doc22.ru

"На самом деле повышение цен чувствуется не только в сначала года, а уже регулярно. Откровенного и резкого повышения наверное нет, уже привыкаешь к изменению стоимости время от времени. Но то, что жить становится дороже — это теорема, не требующая доказательств. Я не запоминаю все цены на продукты. Единственное, что я с точностью могу сказать, это когда ты приходишь в магазин с 500 рублями, ты по сути не покупаешь практически ничего. Только молоко, хлеб, что-то из овощей и фруктов ребятишкам и все. То есть ничего такого существенного ты уже не купишь. Мы пока не слишком мы себя ограничиваем, но мы уже чаще заезжаем на какие-то оптовые базы. Есть мысли, что нужно что-то подешевле закупить. Эти мысли были и раньше, но сейчас они возникают почаще".

Барнаульский арт-критик Вадим Климов





Фото с личной страницы Вадима Климова в Facebook

"Страшно смотреть в квитанцию квартплаты. Рост цен, наверное, заметен всем, но только для небольшого круга это не имеет значения. Страшно смотреть на пожилых людей в продуктовом магазине, они заметно загрустили. Хочется сказать: "Сами выбрали свой путь стабильности". Но, к сожалению, не только они, а все учителя с мизерными зарплатами, работники культуры, которым сказали, что бы не раскачивали лодку, все кто голосовал за "стабильность" чиновников, сегодня видят свою победу в виде повышения цены на жизнь. Меня это возмущает. В связи с повышением цен мне пришлось перейти с 15 летнего виски на 7 летний коньяк. Надо экономить. Подумываю сменить Данхилл на папиросы Казбек. Некоторые советуют бросить выпивать и курить, но пока я не согласен трезво смотреть на мир. Мне страшно", — ответил в саркастичной манере критик.

Руководитель общественной организации "Мать и дитя" Ольга Гога





Фото с архива Amic.ru

"Все плохо, пусть они сами на эту зарплату и пенсии живут. Это действительно так, как и на что нам жить? Родная гречка, все продукты наши дорогие. Хочется сыру купить, масло надо, и что? И получается, что заходишь в магазин и просто улыбаешься, разворачиваешься и идешь домой. И ждешь, когда все это будет по скидкам и еще неизвестно с какой просрочкой. Я сегодня закупалась оптом, только что вышла и мне показалось, что подорожало все. Хоть на какую-то копейку, но подорожало".

Руководитель благотворительного фонда "Елена" Елена Садовнич





Фото с личной страницы Елены Садовнич в Facebook​

"Повышение цен есть. У нас тем более сейчас ребенок родился и мы каждый день берем молоко и рост цен ощутим. Если раньше за два пакета молока мы меньше 100 рублей отдавали, а сейчас уже 120 рублей. Это прямо очень существенно. Сметана очень дорогая, творог, сыры, а сыры? К ним вообще не подступиться. Про мясо я вообще не говорю, мы даже к нему не подходим. Мясо, правда, можно заменить на птицу. Но и курица подорожала. Это печально. Мы итак пояса подтянули, что не знаем, где еще можно сэкономить. Если раньше я могла сводить детей в кинотеатр два-три раза в месяц, то сейчас это происходит раз в месяц, ну а про кафе я вообще молчу. Причем мы переплачиваем за ту продукцию, которая производится в Алтайском крае. В связи с тем, что НДС повысился, бензин дорожает каждый день. Я не успеваю заправляться, каждая следующая заправка дороже на 5-10 рублей".

Депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин





Фото с личной страницы Дмитрия Ворсина в Facebook

"Я безусловно почувствовал повышение цен. По отдельным категориям сказать не могу, но естественно это все на продуктовой корзине отразилось. Может это подорожание произошло не за один день, но мы замечаем, что буквально за какой-то короткий период цены выросли. И я даже не скажу, что рост в границах инфляции, а уже процентов на 20. Кроме того, сокращаются и размеры упаковок. А о бензине можно только выражаться нецензурно, хотя мы на это не имеем право как культурно-образованные люди, но тем не менее, цена растет. Но вы знаете, все водители воспринимаем это как какую-то вынужденную меру. Да, подорожал, но я не перестану из-за этого на заправку ездить. Без машины никуда, надо и по своим делам ехать и детей отвозить. Ездить мы будем, но естественно это вызывает массу недовольства.

Хотя цены и подросли, но принести домой меньше продуктов я не могу, потому что дети скажут мне: "Папа, ты что?". Нет, меньше я не покупаю, но на это стало уходить больше денег. Нам приходиться сократить расходы в другой части: одевать что-то другое, не приобретать ничего лишнего. Но на продуктовой корзине экономить мы не можем".

Депутат АКЗС Максим Талдыкин





Фото: akzs.ru

Я лично может внимания не обращаю на стоимость продуктов питания, но жена говорит, что все очень подорожало. И подорожание произошло не с начала года, а гораздо раньше, примерно с лета.

Да, безусловно мы пытаемся экономить на неправильных продуктах питания, от которых пользы мало: это мучные и кондитерские изделия. Мы пытаемся меньше их потреблять, но к сожалению такие значимые продукты как мясо и крупа, от них нельзя отказываться, у нас есть маленькие дети, которые растут, которым необходимо потреблять белки и тому подобное. И от них нельзя отказываться в период роста интенсивного