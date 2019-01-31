Фото: twitter.com

В Сети обсуждают ролик, на котором российский Су-27 отогнал от самолета правительственного авиаотряда "Россия" истребитель F-16 НАТО. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что ролик разместил пользователь Twitter под ником @o_gilvi.

В опубликованном ролике видно, как самолет альянса приближается к воздушному судно, но в этот момент к нему вплотную подлетает Су-27 и вынуждает F-16 свернуть в сторону.

Работа летчиков ВКС РФ вызвала бурную реакцию среду пользователей. Они отметили, что Су-27 превосходит самолет альянса не только по маневренности и мощи, но и по внешнему виду.

"Мощь мощнейшая! Браво, парни!" — написала пользователь @Ukd0CUeeDDpM8vi. А @ocenka_8512 добавил: "Так с ними и надо. Красотой и мощью"

Агентство пишет, что в ролике зафиксирован инцидент, который произошел в июне 2017 года. Самолеты НАТО хотели сопроводить самолет, летевший в Калининград.