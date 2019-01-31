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Самолет ​Boeing 777 компании Nordwind Airlines, который вылетел 28 января из Москвы в столицу Венесуэлы, прилетел в четверг, 31 января, из Каракаса в аэропорт Внуково. Согласно информации на сайте авиакомпании, лайнер, выполнявший рейс номер N4-802, вылетел из Каракаса 30 января и в 11:20 мск 31 января сел в российской столице.

Факт возвращения в РФ лайнера подтверждают и данные сервисов трекинга воздушных судов, передает РБК. Согласно информации FlightRadar24, Boeing с регистрационным номером VP-BJG вылетел из международного аэропорта им. Симона Боливара, который находится рядом с Каракасом и провел в воздухе примерно 11,5 часа, приземлившись во Внуково в 11:21 мск. Схожая информация присутствует на сайтах Radarbox24 и Flightaware.

Данных о том, что или кого доставил прилетевший из Венесуэлы самолет, нет.

О вылете из Внуково в Каракас лайнера Nordwind Airlines без пассажиров на борту в минувший понедельник, 28 января, сообщала "Новая газета". Позже Национальная ассамблея Венесуэлы, лидер которой Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, заявила о возможности вывоза из страны на прибывшем воздушном судне до 20 тонн золота из запасов ЦБ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о планах Москвы вывезти золото из национального банка Венесуэлы, ни данных о вылетевшем в Каракас лайнере.

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса 30 января в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что у властей Венесуэлы нет информации о прибытии российского судна.