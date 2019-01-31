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Столичная мэрия опровергла возможные перебои с поставками продуктов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что транспортные и торговые компании предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях в поставке продуктов и увеличении затрат на логистику из-за изменений правил передвижения грузовиков.

Отмечалось, что главы союзов попросили приостановить действие постановления от 14 января. Данное письмо подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), "Руспродсоюза".

В пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы заявили, что новый порядок получения пропусков не повлияет на стоимость продуктов и их поставки в столицу. Также отмечается, что представители торговых сетей на встречах с мэрии не говорили о каких-либо опасениях касательно новых правил.

Собянин в своем Twitter-аккаунте опроверг данные сообщения. Он рассказал, что такие слухи не имеют под собой оснований.

"Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно", — цитирует агентство сообщение мэра.

Градоначальник подчеркнул, что новые правила практические не отличаются от предыдущих, "единственное — они дают возможность обеспечить более действенный контроль".

Собянин заверил, что мэрия готова к диалогу с заинтересованными сторонами.

С аналогичным заявлением выступил Департамент транспорта столицы. Кроме этого, ведомство напомнило, что с 22:00 до 06:00 для движения по городу пропуск не нужен.

Глава департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, большинство ритейлеров не пользуются разовыми пропусками.