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Каждый десятый россиянин планирует в текущем году приобрести квартиру или дом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.

В прошлом году приобрести жилье также собирались 10% россиян, однако покупку совершили всего 6%. О планах купить в 2019-м дачу, загородный дом или земельный участок сообщили 3% респондентов, гараж или парковочное место – 2%.

Лидером среди потребительских планов жителей России в этом году находятся ремонт и покупка мебели. О желании совершить траты в данном сегменте рассказали 26% респондентов ВЦИОМ. Также в топ-3 планов по покупке товаров и услуг вошли турпутевка (22%) и траты на образование (12%)

По данным ВЦИОМ, самой популярной покупкой в стране в прошлом году стал мобильный телефон или смартфон — об этом сообщили 28% респондентов, хотя изначально тратиться на данные устройства собирались всего 7%. В этом году приобрести смартфон также хотят лишь 7% россиян.

Опрос 1600 респондентов проводился ВЦИОМ 23 января.