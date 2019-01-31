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В российских школах займутся антикоррупционным просвещением детей

, ИА "Амител"
Минпросвещения РФ будет контролировать ход программы

Фото: eduportal44.ru

Российское правительство утвердило программу по антикоррупционному просвещению школьников на текущий год. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал правовой информации, где опубликовано распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым.

"Во исполнение подпункта "г" пункта 20 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, … утвердить прилагаемую программу по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год", — цитирует агентство текст документа.

В распоряжении говорится, что Минпросвещения будет контролировать ход программы и до 1 февраля 2020 года представит в кабмин доклад о ее реализации.

Согласно тексту программы, в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования включат компетенции, "позволяющие выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности – содействие пресечению такого поведения".

Кроме этого, министерство ко II кварталу этого года разработает Концепцию антикоррупционного воспитания обучающихся и методички для родителей.

Также тематику антикоррупционного воспитания включат в цикл всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации на портале "ПроеКТОриЯ".

В программе сказано, что в течение всего года Минпросвещения вместе с Минобрнауки и Минтруда будет проводить "мероприятия разъяснительного и просветительского характера (лекции, семинары, квесты) в образовательных учреждениях.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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