Первому президенту России Борису Ельцину 1 февраля исполнилось бы 88 лет. Этот политик не оставлял общественность равнодушной ни при жизни, ни после смерти.

Любопытно, что сегодня акценты в оценке этой личности несколько смещаются. Впрочем, негативная реакция на имя Ельцина по-прежнему остается доминирующей.

Так или иначе, но портал Amic.ru в день рождения Бориса Николаевича решил вспомнить, как он приезжал в Барнаул в далеком 1992-м году. Его визит в Алтайский край состоялся 26-27 мая и вызвал очень сильный интерес среди барнаульцев, что можно увидеть на видеохронике, представленной ниже.

Кстати, немаловажно, что благодаря тому визиту, в нашем регионе был реализован проект по строительству нового моста через Обь, решен принципиально важный вопрос о развитии газификации края, а также воплощена в жизнь семипалатинская программа.