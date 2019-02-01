Первому президенту России Борису Ельцину 1 февраля исполнилось бы 88 лет. Этот политик не оставлял общественность равнодушной ни при жизни, ни после смерти.
Любопытно, что сегодня акценты в оценке этой личности несколько смещаются. Впрочем, негативная реакция на имя Ельцина по-прежнему остается доминирующей.
Так или иначе, но портал Amic.ru в день рождения Бориса Николаевича решил вспомнить, как он приезжал в Барнаул в далеком 1992-м году. Его визит в Алтайский край состоялся 26-27 мая и вызвал очень сильный интерес среди барнаульцев, что можно увидеть на видеохронике, представленной ниже.
Кстати, немаловажно, что благодаря тому визиту, в нашем регионе был реализован проект по строительству нового моста через Обь, решен принципиально важный вопрос о развитии газификации края, а также воплощена в жизнь семипалатинская программа.
Комментарии
Больше в сегодня поражает что Амик уважительно называет эту мразь по имени и отчества. Го
Нашли что написать. Уму не постижимо! Зачем вы про это алкогольное чудовище вообще вспомнили?!
вспоминаю с ненавистью и отвращением. Надеюсь,он в аду.
Сан Саныч стоит в позе футболиста, ожидающего штрафной удар
Ельцина показывали по местному телевидению. Когда он был на Моторном заводе, то задал вопрос "Что такое каленвал?". Об этом я уже знал в 6 классе, когда на уроке физики изучали ДВС.
Ещё Ельцин приманил Гайдара, Чубайса, Кудрина - великих экономистов, которые натварили дел и сейчас востребованы.
На колесо самолета ссал при встречающих...ЕБНутый - позор России.
"а также воплощена в жизнь семипалатинская программа."
Что, простите??? Осуществлена???
Я родом из Змеиногорского района, с.Барановка, что рядом с семипалатинским полегоном. На крышу одного из наших домов падала ступень от ракеты, погуглите, кому интересно. Так вот, в 90х годах начали строить по этой программе большой спортивный комплекс для населения : с бассейнами, тренажерами и другими спортинвентарем. Задумка шикарная, тем более в деревне (она у нас тогда была практически 3000 тыс.населения).
И что в итоге? Выстроили стены до крыши, и всё на этом!!! И стоит это "воплощение семипалатинской программы" немым укором тем временам и той власти.
Сейчас уже бурьяном и кленом всё заросло.
Стыд и позор! А пишите, что программа воплощена в жизнь!
Фото прикреплю, на дальнем плане виднеется этот недострой
Как фото прикрепить?
https://ok.ru/group/45221603770432/album/54774997581888/878431720768