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Первый президент России и Алтай: каким барнаульцы запомнили Ельцина

, ИА "Амител"
В день рождения Бориса Николаевича вспоминаем его визит в краевую столицу в далеком 1992-м году
Борис Ельцин в Барнауле / Фото: altairegion22.ru

Борис Ельцин в Барнауле / Фото: altairegion22.ru

Первому президенту России Борису Ельцину 1 февраля исполнилось бы 88 лет. Этот политик не оставлял общественность равнодушной ни при жизни, ни после смерти.

Любопытно, что сегодня акценты в оценке этой личности несколько смещаются. Впрочем, негативная реакция на имя Ельцина по-прежнему остается доминирующей.

Так или иначе, но портал Amic.ru в день рождения Бориса Николаевича решил вспомнить, как он приезжал в Барнаул в далеком 1992-м году. Его визит в Алтайский край состоялся 26-27 мая и вызвал очень сильный интерес среди барнаульцев, что можно увидеть на видеохронике, представленной ниже.

Кстати, немаловажно, что благодаря тому визиту, в нашем регионе был реализован проект по строительству нового моста через Обь, решен принципиально важный вопрос о развитии газификации края, а также воплощена в жизнь семипалатинская программа.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2019 07:19
- гость -

Больше в сегодня поражает что Амик уважительно называет эту мразь по имени и отчества. Го

0  0
1.02.2019 07:31
- гость -

Нашли что написать. Уму не постижимо! Зачем вы про это алкогольное чудовище вообще вспомнили?!

0  0
1.02.2019 07:39
Ируся

вспоминаю с ненавистью и отвращением. Надеюсь,он в аду.

0  0
1.02.2019 07:39
- гость -

Сан Саныч стоит в позе футболиста, ожидающего штрафной удар

0  0
1.02.2019 07:47
- гость -

Ельцина показывали по местному телевидению. Когда он был на Моторном заводе, то задал вопрос "Что такое каленвал?". Об этом я уже знал в 6 классе, когда на уроке физики изучали ДВС.

0  0
1.02.2019 07:51
- гость -

Ещё Ельцин приманил Гайдара, Чубайса, Кудрина - великих экономистов, которые натварили дел и сейчас востребованы.

0  0
1.02.2019 08:03
Гость

На колесо самолета ссал при встречающих...ЕБНутый - позор России.

0  0
1.02.2019 08:16
Фея

"а также воплощена в жизнь семипалатинская программа."

Что, простите??? Осуществлена???
Я родом из Змеиногорского района, с.Барановка, что рядом с семипалатинским полегоном. На крышу одного из наших домов падала ступень от ракеты, погуглите, кому интересно. Так вот, в 90х годах начали строить по этой программе большой спортивный комплекс для населения : с бассейнами, тренажерами и другими спортинвентарем. Задумка шикарная, тем более в деревне (она у нас тогда была практически 3000 тыс.населения).

И что в итоге? Выстроили стены до крыши, и всё на этом!!! И стоит это "воплощение семипалатинской программы" немым укором тем временам и той власти.
Сейчас уже бурьяном и кленом всё заросло.
Стыд и позор! А пишите, что программа воплощена в жизнь!

Фото прикреплю, на дальнем плане виднеется этот недостройhttp://

0  0
1.02.2019 08:16
Фея

Как фото прикрепить?

0  0
1.02.2019 08:18
Фея

https://ok.ru/group/45221603770432/album/54774997581888/878431720768

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