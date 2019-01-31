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Не меньше восьми человек стали жертвами морозов в Соединенных Штатах. Неблагоприятные погодные условия установились в Чикаго, где похолодало до -30, пишут "Известия", ссылаясь на RT, в четверг, 31 января.

Из-за морозов закрыты многие предприятия, остановилась работа почтовых и коммунальных служб. Резкое похолодание произошло из-за масс полярного воздуха из Арктики.

"Одна из самых холодных арктических воздушных масс за последнее время движется на Верхний Средний Запад, после чего распространится на две трети восточной территории страны", — сообщили местные синоптики.

Метеорологи предупреждают американцев о "жизненно-опасных холодных ветрах", которые принесут "рекордно низкие температуры".

В международном аэропорту О'Хара замерз топливопровод, в результате были отменены около 2,7 тысячи рейсов.

Издание отмечает, что непогода царит на Среднем Западе Соединенных Штатов свыше недели. Так, 19 января из-за снегопадов задержали свыше 6,7 тысячи авиарейсов.

В Детройте и Кливленде бушуют метели, в Мемфисе и Джексоне — грозы, в Нью-Йорке временно запретили водить фургоны с прицепами и автобусы. Режим ЧП введен в штатах Пенсильвания и Нью-Джерси.