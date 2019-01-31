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Коллекцию холодного оружия (сабли и кинжалы), золотые слитки и большую сумму наличных нашли правоохранители во время обысков в рамках уголовного дела члена Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого арестовали в среду по обвинению в участии в преступном сообществе и двух убийствах. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совфеда. Неприкосновенность с него сняли после выступления генпрокурора Юрия Чайки.

Сенатора обвиняют в участии в преступной группировке, а также убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Также задержан его отец — советник главы "Газпром Межрегионгаз". Следствие считает, что он создал ОПГ и участвовал в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".