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Apple собирается выпустить iPhone с более мощной 3D-камерой в следующем году, что поможет улучшить разрабатываемые корпорацией технологии дополненной реальности. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на Bloomberg и знакомые с планами компании источники.

Новая 3D-камера дальнего действия будет работать на расстоянии до 15 футов (порядка 5 м), тогда как действующие 3D-камеры ориентированы на работу на расстоянии от 25 до 50 см для включения функции распознавания лиц Apple Face ID. В новой камере будет использоваться лазерный сканер вместо технологии точечной проекции, которая не так хорошо работает на больших расстояниях.

Издание пишет, что в новых моделях iPhone будет использоваться третья, более мощная камера. Ранее Apple собиралась установить новую систему 3D-камер на задней панели смартфонов текущего года, но планы изменились.

Источник сообщил, что корпорация ведет переговоры с Sony о тестировании датчиков для новой системы. Новая камера может стать первым шагом к выпуску гарнитуры для дополненной реальности, к которому Apple готовилась к 2020 году.

В текущем году компания собирается выпустить обновленные версии для iPhone XS и iPhone XS Max с кодовыми именами D42 и D43, а также для iPhone XR. У некоторых из этих устройств может быть три камеры. В прошлом году Samsung Electronics Co. выпустила смартфоны с четырьмя внешними камерами.

Третья камера на задней панели iPhone-2019 даст гаджету более широкий обзор. Также компания собирается усилить функцию Live Photos, прикрепляющую к фотографии видеофрагменты. Новая версия удвоит их продолжительность до шести секунд.