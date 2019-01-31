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Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую правоохранители нашли после похищения из Третьяковской галереи, вернется на выставку в Инженерный корпус Третьяковки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter-сообщение директора департамента музеев Министерства культуры РФ Владислава Кононова.

"Обсудили с директором Русского музея Владимиром Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра, и будет там до ее окончания, до 17 февраля", – рассказал он.

Кононов уточнил, что эксперты из Русского музея, Третьяковской галереи и ГосНИИР оценили состояние произведения искусства и заявили, что оно не мешает краткому экспонированию при условии помещения картины под стекло.

Ране отмечалось, что картину отправят в Русский музей, в собрании которого она хранится.