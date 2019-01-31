Фото: twitter.com

Два грузовика застряли под мостом в Петербурге с предупреждающим плакатом "Газель" не проедет" в разное время четверга, 31 января. Об этом сообщает "Лента.ру".

Издание пишет, что утром "мост глупости" атаковала "Газель". Сообщение об этом появилось в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн".

Днем жертвой моста стал мусоровоз. От удара у него оторвался контейнер.

На данный момент под "мостом глупости" застревали уже 164 грузовые машины.