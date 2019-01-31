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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров купил новый автомобиль Lada Vesta Sport, продажи которого стартовали в четверг, 31 января. Об этом пишет RT, ссылаясь на kp.ru.

Издание сообщает, что в этот день в дилерских центрах Самары стартовали продажи автомобиля, который стоит более 1 миллиона рублей.

Подчеркивается, что Азаров – первый покупатель спортивного автомобиля в цвете "тайфун".

"Сегодня я стал счастливым обладателем нового, современного, спортивного автомобиля, который имеет свой характер и драйв. Уверен, эта модель порадует рынок в целом и автомобилистов", – поделился впечатлениями глава региона.