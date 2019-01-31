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Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минпросвещения Ольгой Васильевой призвал ее следить за уровнем зарплаты учителей. Об этом пишет РИА "Новости".

Глава государства попросил отслеживать происходящее в каждом субъекте страны. "Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах", – подчеркнул он, добавив, что данная задача должна решаться также на уровне руководителей регионов. Васильева признала важность данной задачи.

"Наши учителя – удивительные люди", – сказала Васильева. Путин ответил, что знает это и добавил: "Следите за уровнем их заработной платы, не надо их нахваливать. За зарплатой следите".

На встрече Васильева рассказала президенту об итогах работы ведомства за последние восемь месяцев. По ее словам, педагогическое сообщество хорошо приняло решение о разделении Минобрнауки на два ведомства.

По словам министра, разделение позволило Минпросвещения сосредоточиться на общем, среднем профессиональном и дополнительном образовании.

Также она сообщила, что на сегодня введено 168 тысяч новых мест в школах. "Это и абсолютно новые школы, и школы, которые реконструировались", – добавила Васильева.

Министр рассказала, что увеличилось число выпускников-стобалльников. "В 2018 году у нас на 20% больше стобалльников по ЕГЭ, чем в 2017", – цитирует ее слова агентство.

Васильева рассказала Путину и о продвижении русского языка за рубежом. В частности, поделилась планами ведомства расширять географию стран, где преподают русский язык учителя из РФ.

"Учебники нужны?" – поинтересовался Путин. Министр ответила утвердительно.

Также глава Минпросвещения считает, что российское образование имеет все основания, чтобы попасть в мировой топ-10.