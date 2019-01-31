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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина опровергла данные о том, что Венесуэла хранила свой золотой запас в РФ. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.

"Это не соответствует действительности", — цитирует агентство ее слова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в хранилищах Банка России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащих Венесуэле.

Сообщалось, что золото ранее могли доставить в Дубай, продать там, а вырученные деньги направить в Венесуэлу.

26 января СМИ писали, что Банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро золото на 1,2 миллиарда долларов.

Позже Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, призвал Великобританию не возвращать правительству Мадуро золотые слитки.