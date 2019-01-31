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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал столицу РФ выплатить 10 миллионов евро компенсации за выдворение из РФ грузинских граждан в 2006 году. Об этом пишет РИА "Новости".

За данное решение проголосовали 16 судей, против – один.

Суд предписал выплатить по 2 тысячи евро грузинам, ставшим жертвами нарушения протокола 4 статьи 4 Европейской конвенции по правам человека (запрещение коллективной высылки иностранцев). От 10 до 15 тысяч евро выплаты получат те, кого признали потерпевшими по статье 5 параграфа 1 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статье 3 (запрещение пыток).

В Минюсте РФ сообщили, что Грузия требовала взыскать с Москвы свыше 70 миллионов евро, но суд отказал Тбилиси.

Агентство пишет, что ЕСПЧ воспринял доводы властей РФ и обязал Тбилиси представить исчерпывающий список лиц, считающихся пострадавшими. Грузия просила разрешить его дополнять со временем, но суд отказал в этом.

Кроме этого, ЕСПЧ не стал брать за основу предоставленную грузинскими властями информацию о 4634 пострадавших. В расчетах компенсации суд использовал данные, которые предоставила Россия, сократив общее число пострадавших до 1500 человек.

Грузия подала иск в марте 2007 года, его рассмотрение началось в 2012-м. В 2014 году ЕСПЧ вынес решение в пользу Тбилиси, а затем обсуждался вопрос о сумме компенсации.