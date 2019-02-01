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Комик Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине

, ИА "Амител"
До этого больше шести месяцев лидером всех рейтингов неизменно оставалась Юлия Тимошенко

Фото: grushevskogo5.com

Шоумен Владимир Зеленский стал лидером президентского рейтинга на Украине, а действующий глава государства Петр Порошенко улучшил свои позиции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоги нескольких опросов общественного мнения.

Так, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского поддерживают на данный момент 19% тех, кто определился и намерен голосовать. Итоги совместного исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевского международного института социологии и Центра Разумкова гласят, что его рейтинг еще выше – 23%.

Второе место группа "Рейтинг" отдала лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 18,2%. Остальные вторым ставят Порошенко с 16,4%, а Тимошенко лишь третьей – 15,7%.

Агентство подчеркивает, что нынешние опросы почти впервые за последнее время показали изменения в предпочтениях украинских избирателей. Ранее в течение более полугода лидером всех рейтингов оставалась Тимошенко. При этом Порошенко часто даже не попадал в тройку. Всего месяц назад он мог рассчитывать только на четвертое-пятое место.

Также сообщается, что в топ-5 президентской гонки попали лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (от 9,3% до 10%, в зависимости от опроса) и экс-министр обороны Анатолий Гриценко (от 8,1% до 8,5%).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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