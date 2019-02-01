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"Аэрофлот" вернет бесплатный алкоголь на рейсах в экономклассе с 1 февраля. Об этом пишет РБК, ссылаясь на авиакомпанию.

По словам представителя, на рейсах от шести часов с 1 февраля будет возвращено пиво, а на некоторых рейсах от трех часов – вино. "Пассажирам экономкласса будут предлагать дорожные наборы с расширенным содержанием", – заявил собеседник издания, отметив, что это "возвращение сервиса, который был раньше".

"Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории – Bollinger – на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных линиях уже "летает" высокого качества шампанское Drappier", – рассказал он.

Издание напоминает, что вино и мороженое для экономкласса "Аэрофлота" на рейсах длительностью от трех до шести часов отменили в сентябре прошлого года.

Алкоголь на дальних рейсах (длительностью свыше шести часов) был отменен "Аэрофлотом" в 2010 году. Сначала компания провела эксперимент, с февраля по май отменив продажу пива и вина на дальнемагистральных рейсах, "на которых, как правило, наблюдается наибольшее количество нетрезвых пассажиров с неадекватным поведением в полете".

"За период с февраля по июнь 2010 года зафиксировано значительное снижение количества случаев нарушения пассажирами правил поведения на борту воздушных судов, связанных с употреблением алкогольных напитков", – рассказали в компании об итогах наблюдения. После эксперимента продажу алкоголя отменили на рейсах из Москвы в Гавану, Шанхай, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Бангкок и Петропавловск-Камчатский.