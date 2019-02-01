Фото: mintourism26.ru

В Ессентуках обнаружен тайник, в котором сохранились редкие снимки императорской семьи. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на сайт Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Конверт нашли рабочие, которые ремонтировали крышу здания регионального управления Федерального казначейства. Агентство сообщает, что он пролежал под ветхой балкой целый век.

Краевед Роман Нутрихин выяснил, что снимки принадлежали Анатолию Федюшкину, который с 1907 года служил в подразделении, охранявшем царскую семью.