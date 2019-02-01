Пятница, 1 Февраль, 03:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,36
€ 75,2
227857
Обь
-6см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформаВолна сообщений о минировании в Барнауле
Новости

В Ессентуках найден тайник охранника Николая II

, ИА "Амител"
В тайнике находились редкие фотографии императорской семьи

Фото: mintourism26.ru

В Ессентуках обнаружен тайник, в котором сохранились редкие снимки императорской семьи. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на сайт Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Конверт нашли рабочие, которые ремонтировали крышу здания регионального управления Федерального казначейства. Агентство сообщает, что он пролежал под ветхой балкой целый век.

Краевед Роман Нутрихин выяснил, что снимки принадлежали Анатолию Федюшкину, который с 1907 года служил в подразделении, охранявшем царскую семью.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
03:09
Режиссер "Властелина колец" снимет новый фильм о The Beatles 0
02:04
В Ессентуках найден тайник охранника Николая II 0
01:06
"Аэрофлот" вернет алкоголь пассажирам экономклассов 0
00:08
Комик Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине 0
23:46
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за депортацию грузин 0
23:28
В Петербурге эвакуировали сотрудников из головного офиса "ВКонтакте" 0
23:12
Названы самые необычные имена для новорожденных москвичей в 2018 году 0
22:48
Набиуллина опровергла слухи о золотом запасе Венесуэлы в ЦБ РФ 0
22:31
Путин призвал главу Минпросвещения следить за зарплатами учителей 1
22:09
Губернатор Самарской области купил самую дорогую машину линейки Lada Vesta 0
21:48
Сразу два грузовика застряли под "мостом глупости" в Петербурге 0
21:34
Похищенную картину "Ай-Петри. Крым" вернут на выставку в Третьяковку 0
21:18
СМИ: Apple собирается выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой 0
20:52
СМИ: у задержанного сенатора Арашукова изъяли золотые слитки, сабли и наличные 1
20:39
Не менее восьми человек погибли из-за сильных морозов в США 0
20:21
В российских школах займутся антикоррупционным просвещением детей 4
19:48
Опрос: каждый десятый россиянин хочет купить жилье в 2019 году 0
19:24
Мэрия Москвы опровергла слухи о возможных перебоях в поставке продуктов 0
19:08
Коротко о главном: две волны аномальных холодов, псевдобары и права депутатов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 января
18:55
Заведующую и воспитателей элитного детсада Барнаула обвинили в истязаниях детей 2
18:52
Самолет с неизвестным грузом вернулся в столицу РФ из Венесуэлы 4
18:36
Песков заявил, что Путин знал о готовящемся задержании сенатора Арашукова 0
18:23
В сети появилось видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО 1
17:50
В Минздраве предупредили об эпидемии гриппа в РФ 1
17:34
Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о штрафах при уходе из шоу 1
17:23
Новосибирца оштрафовали за запуск квадрокоптера без плана полета 3
17:12
Уникальную операцию на головном мозге провели алтайские врачи 2
17:01
Из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Горном Алтае закрыли 25 школ 0
16:48
"Жри быстрее": женщина рассказала об издевательствах в смоленской школе 2
16:32
Ученые: 300 тысяч лет назад на Алтае обитал особый подвид древних людей 0
16:21
Козак: правительство не допустит скачка цен на топливо выше уровня инфляции 2
16:12
Деньги и приемы: алтайские депутаты отстояли свои права перед прокуратурой 12
16:07
В Роскачестве дали рекомендации по выбору качественного кефира 0
15:50
В России изменится система оценки бедности 3
15:41
Ваша заслуга: депутат Терентьев встретился со стипендиатами своего конкурса 0
15:32
Житель Горного Алтая украл у сестры массажный стол и пропил его 0
15:23
Междугородние автобусы начали отменять на Алтае из-за сильных морозов 0
15:14
В Госдуме предложили запретить курение за рулем 15
15:02
Перезагрузились: алтайская "Единая Россия" об итогах работы и амбициозных планах 18
14:49
Составлен рейтинг самых опасных для вождения стран 0
14:32
Что заработаем, на что потратим: бюджет Барнаула на 2019 год в инфографике 1
14:22
Вторая волна "минирований": школы и детсады эвакуируют в Красноярске 1
14:19
Чем известен сенатор Рауф Арашуков, в чем он обвиняется и какое наказание ему грозит 16
14:13
Населению Горного Алтая хотят разрешить собирать валежник 4
14:04
Россияне начнут платить за газ по счетчикам 4
13:49
Кубок губернатора по художественной гимнастике стартует 1 февраля в Барнауле 0
13:32
Россияне с 31 января смогут узнать свой кредитный рейтинг 5
13:24
СМИ: бизнес предупредил о перебоях с поставками продуктов в столице РФ 1
13:11
Грузовик насмерть задавил пешехода под Барнаулом 0
13:02
Две мощные волны холода: как долго в Алтайском крае продержится лютый мороз 10

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.