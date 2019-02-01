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Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон объявил в среду, 30 января, о работе над созданием нового документального фильма о группе The Beatles. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Press Association.

В основу ленты легли многочасовые съемки группы в студии звукозаписи для несостоявшейся телепрограммы, сделанные в январе 1969 года, но в итоге так и не были опубликованы.

Режиссер рассказал, что в его распоряжении оказались 55 часов видео- и 140 часов аудиоматериала. "Словно машина времени перенесла нас назад в 1969 год, как будто мы сидим в студии, наблюдая за тем, как четверо друзей создают вместе отличную музыку", – прокомментировал он содержание материалов.

Режиссер объявил о работе над проектом в день, когда поклонники The Beatles отмечают 50-летие последнего публичного выступления музыкантов. 30 января 1969 года ливерпульская четверка в лице Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра дала в Лондоне необъявленный 42-минутный концерт на крыше принадлежавшей им студии звукозаписи Apple Records.