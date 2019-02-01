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Турецкий эксперт в области кибербезопасности Мелих Севим выявил уязвимость, которая потенциально позволит любому человеку получить доступ к данным с iPhone. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на портал The Hacker News.

Корпорация Apple связывает номер телефона, указанный в идентификаторе Apple ID, с аккаунтом владельца в iCloud. Севим в ходе своего расследования заметил, что любой зарегистрированный в iCloud пользователь может указать в информации чужой номер телефона и в результате получить часть данных, которые связаны в системе с этим номером.

Аналитику удавалось просматривать заметки на другом устройстве. Он сообщил, что во многих из них содержалась информация о банковских счетах, а также пароли от сервисов.

Apple пока никак не прокомментировала выявленные проблемы.