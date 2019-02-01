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Актриса Луиза Мориц скончалась 4 января в хосписе в американском Лос-Анджелесе на 73-м году жизни. Об этом 31 января сообщает ТАСС, ссылаясь на газета USA Today.

Представитель звезды Эдвард Лоцци рассказал, что смерть Мориц наступила в результате остановки сердца. По его словам, актриса болела на протяжении года, а незадолго до смерти получила травму из-за падения.

Мориц родилась в Гаване в 1946 году. Она уехала из Кубы в начале 1960-х годов. В Штатах актриса снималась в фильмах, сериалах и рекламе. В 1975 году она сыграла Роуз в картине Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки", где главную роль исполнил Джек Николсон.