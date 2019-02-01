Глава "Газпрома" Алексей Миллер владеет квартирой рыночной стоимостью около миллиарда рублей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на расследовательский проект "База", который опубликовал статью о "царь-квартире".
"Трехэтажный подземный паркинг с автомойками, шикарные холлы и лестницы, атриумные дворики – здесь предусмотрено все для создания особого комфорта. Этот дом – настоящее воплощение мечты истинных ценителей эксклюзивности", – говорится в описании объекта на сайте компании.
По данным издания, площадь жилья главы "Газпрома" на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге составляет 1396 кв.м. "Более того, в этом же здании, на одном этаже с "царь-квартирой", расположены еще две, принадлежащие главе "Газпрома": площадью 186 и 401 квадратный метр", – говорится в расследовании.
Таким образом, общая площадь жилых помещений составляет почти 2 тысячи квадратных метров.
Кадастровая стоимость самой большой квартиры – 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
По словам одного из питерских риелторов, речь идет об объекте, известном как дом "Зоологический, 2-4", выходящий на Мытнинскую набережную. "По-моему, дом не был в открытой продаже. Квартиры якобы скупали сотрудники "Газпрома". На стадии строительства это уже был самый дорогой дом Санкт-Петербурга", – рассказал собеседник изданию.
Дом был сдан в 2012 году. Проект реализован строительной корпорацией "Возрождение Санкт-Петербурга", входящей в состав "Группы ЛСР".
Купить себе роскошные апартаменты Алексей Миллер вполне может. Только за 2014-2015 гг, по оценке журнала Forbes, он получил вознаграждений почти на $45 млн.
Комментарии
Друган сел на народные ресурсы - ему ли жить в однушке!!!
Народное достояние Миллера. (((
Чем меньше человек, тем больше амбиции. Тяжелым трудом заработал. Вообще во главе Газпрома всегда были технические специалисты с большим опытом работы. В 2000-е стали ставить юристов и бухгалтеров.
Здорово.
1991—1996 — работа в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга: начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель председателя Комитета (председателем комитета был В. В. Путин).
Чем меньше человек, тем больше амбиции.
чем меньше член, тем больше автомобиль...
про квартиру то же самое...
Было бы странно, если б у всех такое жилье было, а тут неудивительно что друг Чикиста имеет награды и жилье, которого очень много
Нищеброд...купил бы сразу Питер,чоуж...
А что за расследование?
Из Википедии
Награды
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2017)[27]
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006)[28]
Орден Александра Невского (2014 год)[29]
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 марта 2002 года) — за большие заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную службу[30]
Орден «Креста Венгерской Республики» II степени (Венгрия) — за заслуги в энергетическом сотрудничестве
Орден Святого Месропа Маштоца (Республика Армения)
Орден Достык II степени (Казахстан) — награждён на основании Указа Президента Республики Казахстан от 2 октября 2006 года за вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
Орден Почёта (Южная Осетия, 24 августа 2009 года) — за заслуги в деле укрепления дружбы и сотрудничества между народами, большой личный вклад в строительство газопровода «Дзуарикау — Цхинвал»[31]
Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 12 февраля 2010 года)[32]
Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ)
Орден святого преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2009 год)[33]
Орден Славы и Чести II степени (РПЦ, 2013 год) — во внимание к трудам на благо Русской Православной Церкви и в связи с 300-летием основания Александро-Невской лавры[34]
Почётный гражданин города Астрахань (2008)
Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2010)[35]
Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» I степени (2010)[36]
Орден Труда I степени (Вьетнам, 2011 год)[37]
Почётная грамота Президента Российской Федерации (6 февраля 2012 года) — за заслуги в развитии газового комплекса и многолетнюю добросовестную работу[38]
Орден «За заслуги перед Православной Церковью Казахстана» (2012, Казахстанский митрополичий округ Русской Православной Церкви)[39]
Орден Дружбы (Армения) (2015):
Почётный знак «За заботу о красоте города» (Правительство Санкт-Петербурга, 2016 год)
[strong]Ну прям как Бр
Так вознаградились его непосильные труды...
Любит всё блестящее, больше всего значки.
покаюсь в очередной раз-ну не понимаю я, не по-ни-ма-ю, ЗАЧЕМ???? ну, зачем человеку, не обремененному большой семьёй, такие просторы??? почему у людей исчезает элемент разумной достаточности??? после него там что, детский приют разместят???
"Трехэтажный подземный паркинг с автомойками, шикарные холлы и лестницы, атриумные дворики – здесь предусмотрено все для создания особого комфорта. Этот дом – настоящее воплощение мечты истинных ценителей эксклюзивности", – говорится в описании объекта на сайте компании.
Зависть сочится из каждой буквы. А Миллер может себе такое позволить.