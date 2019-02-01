Глава "Газпрома" Алексей Миллер владеет квартирой рыночной стоимостью около миллиарда рублей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на расследовательский проект "База", который опубликовал статью о "царь-квартире".

"Трехэтажный подземный паркинг с автомойками, шикарные холлы и лестницы, атриумные дворики – здесь предусмотрено все для создания особого комфорта. Этот дом – настоящее воплощение мечты истинных ценителей эксклюзивности", – говорится в описании объекта на сайте компании.

По данным издания, площадь жилья главы "Газпрома" на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге составляет 1396 кв.м. "Более того, в этом же здании, на одном этаже с "царь-квартирой", расположены еще две, принадлежащие главе "Газпрома": площадью 186 и 401 квадратный метр", – говорится в расследовании.

Таким образом, общая площадь жилых помещений составляет почти 2 тысячи квадратных метров.

Кадастровая стоимость самой большой квартиры – 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.

По словам одного из питерских риелторов, речь идет об объекте, известном как дом "Зоологический, 2-4", выходящий на Мытнинскую набережную. "По-моему, дом не был в открытой продаже. Квартиры якобы скупали сотрудники "Газпрома". На стадии строительства это уже был самый дорогой дом Санкт-Петербурга", – рассказал собеседник изданию.

Дом был сдан в 2012 году. Проект реализован строительной корпорацией "Возрождение Санкт-Петербурга", входящей в состав "Группы ЛСР".

Купить себе роскошные апартаменты Алексей Миллер вполне может. Только за 2014-2015 гг, по оценке журнала Forbes, он получил вознаграждений почти на $45 млн.