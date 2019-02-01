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"Царь-квартиру" за миллиард рублей нашли у главы "Газпрома"

, ИА "Амител"
Общая площадь жилых помещений составляет почти 2 тысячи квадратных метров
Только за 2014-2015 гг. Миллер получил вознаграждений почти на $45 млн / Фото: rupolitika.com

Только за 2014-2015 гг. Миллер получил вознаграждений почти на $45 млн / Фото: rupolitika.com

Глава "Газпрома" Алексей Миллер владеет квартирой рыночной стоимостью около миллиарда рублей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на расследовательский проект "База", который опубликовал статью о "царь-квартире".

"Трехэтажный подземный паркинг с автомойками, шикарные холлы и лестницы, атриумные дворики – здесь предусмотрено все для создания особого комфорта. Этот дом – настоящее воплощение мечты истинных ценителей эксклюзивности", – говорится в описании объекта на сайте компании.

По данным издания, площадь жилья главы "Газпрома" на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге составляет 1396 кв.м. "Более того, в этом же здании, на одном этаже с "царь-квартирой", расположены еще две, принадлежащие главе "Газпрома": площадью 186 и 401 квадратный метр", – говорится в расследовании.

Таким образом, общая площадь жилых помещений составляет почти 2 тысячи квадратных метров.

Кадастровая стоимость самой большой квартиры – 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.

По словам одного из питерских риелторов, речь идет об объекте, известном как дом "Зоологический, 2-4", выходящий на Мытнинскую набережную. "По-моему, дом не был в открытой продаже. Квартиры якобы скупали сотрудники "Газпрома". На стадии строительства это уже был самый дорогой дом Санкт-Петербурга", – рассказал собеседник изданию.

Дом был сдан в 2012 году. Проект реализован строительной корпорацией "Возрождение Санкт-Петербурга", входящей в состав "Группы ЛСР".

Купить себе роскошные апартаменты Алексей Миллер вполне может. Только за 2014-2015 гг, по оценке журнала Forbes, он получил вознаграждений почти на $45 млн.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.02.2019 08:48
- гость -

Друган сел на народные ресурсы - ему ли жить в однушке!!!

0  0
1.02.2019 08:49
- гость -

Народное достояние Миллера. (((

0  0
1.02.2019 08:51
- гость -

Чем меньше человек, тем больше амбиции. Тяжелым трудом заработал. Вообще во главе Газпрома всегда были технические специалисты с большим опытом работы. В 2000-е стали ставить юристов и бухгалтеров.

0  0
1.02.2019 08:53
- гость -

Здорово.

0  0
1.02.2019 08:55
- гость -

1991—1996 — работа в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга: начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель председателя Комитета (председателем комитета был В. В. Путин).

0  0
1.02.2019 08:56
- гость -




Чем меньше человек, тем больше амбиции.

чем меньше член, тем больше автомобиль...
про квартиру то же самое...

0  0
1.02.2019 08:58
*гость*

Было бы странно, если б у всех такое жилье было, а тут неудивительно что друг Чикиста имеет награды и жилье, которого очень много

0  0
1.02.2019 08:59
Ируся

Нищеброд...купил бы сразу Питер,чоуж...

0  0
1.02.2019 09:00
Nic

А что за расследование?

0  0
1.02.2019 09:00
- гость -

Из Википедии

Награды
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2017)[27]
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006)[28]
Орден Александра Невского (2014 год)[29]
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 марта 2002 года) — за большие заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную службу[30]
Орден «Креста Венгерской Республики» II степени (Венгрия) — за заслуги в энергетическом сотрудничестве
Орден Святого Месропа Маштоца (Республика Армения)
Орден Достык II степени (Казахстан) — награждён на основании Указа Президента Республики Казахстан от 2 октября 2006 года за вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
Орден Почёта (Южная Осетия, 24 августа 2009 года) — за заслуги в деле укрепления дружбы и сотрудничества между народами, большой личный вклад в строительство газопровода «Дзуарикау — Цхинвал»[31]
Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 12 февраля 2010 года)[32]
Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ)
Орден святого преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2009 год)[33]
Орден Славы и Чести II степени (РПЦ, 2013 год) — во внимание к трудам на благо Русской Православной Церкви и в связи с 300-летием основания Александро-Невской лавры[34]
Почётный гражданин города Астрахань (2008)
Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2010)[35]
Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» I степени (2010)[36]
Орден Труда I степени (Вьетнам, 2011 год)[37]
Почётная грамота Президента Российской Федерации (6 февраля 2012 года) — за заслуги в развитии газового комплекса и многолетнюю добросовестную работу[38]
Орден «За заслуги перед Православной Церковью Казахстана» (2012, Казахстанский митрополичий округ Русской Православной Церкви)[39]
Орден Дружбы (Армения) (2015):
Почётный знак «За заботу о красоте города» (Правительство Санкт-Петербурга, 2016 год)

[strong]Ну прям как Бр

0  0
1.02.2019 09:02
- гость -

Так вознаградились его непосильные труды...

0  0
1.02.2019 09:02
- гость -

Любит всё блестящее, больше всего значки.

0  0
1.02.2019 09:05
Зануда

покаюсь в очередной раз-ну не понимаю я, не по-ни-ма-ю, ЗАЧЕМ???? ну, зачем человеку, не обремененному большой семьёй, такие просторы??? почему у людей исчезает элемент разумной достаточности??? после него там что, детский приют разместят???

0  0
1.02.2019 09:13
- гость -

"Трехэтажный подземный паркинг с автомойками, шикарные холлы и лестницы, атриумные дворики – здесь предусмотрено все для создания особого комфорта. Этот дом – настоящее воплощение мечты истинных ценителей эксклюзивности", – говорится в описании объекта на сайте компании.

Зависть сочится из каждой буквы. А Миллер может себе такое позволить.

0  0
1.02.2019 09:32
- гость -

Когда нажретесь иуды и вспомните про обычный народ этой страны???

0  0
1.02.2019 09:44
- гость -

Перечитайте Чиполлино Джанни Родари. Все же там написано ...

0  0
1.02.2019 09:45
Че Гевара

Вернее когда подавитесь...

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