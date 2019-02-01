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Похититель картины Куинджи хотел рассказать Путину, как улучшить жизнь в России

, ИА "Амител"
Чуприков подчеркнул, что приходил в Кремль, где его данные записали сотрудники ФСО
Чуприков рассказал, что не искал именно виды Крыма, а выбрал картину сердцем / Фото: theins.ru

Чуприков рассказал, что не искал именно виды Крыма, а выбрал картину сердцем / Фото: theins.ru

Арестованный за кражу картины из Третьяковской галереи Денис Чуприков признался зампреду Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что своим поступком хотел привлечь внимание президента России Владимира Путина, пишет "Московский комсомолец".

"Думал, украду, утром верну, и во время возвращения попрошу о встрече с президентом", – рассказал Чуприков, отметив, что много раз пытался добиться встречи с главой государства, так как хотел донести до него свои идеи по улучшению жизни в России.

Чуприков подчеркнул, что приходил в Кремль, где его данные записали сотрудники ФСО и пообещали передать президенту его просьбу об аудиенции.

"Вы не думайте, я не сумасшедший, на учете в ПДН не стоял. Хотя все это звучит странно, соглашусь. Но у меня были кое-какие идеи, я хотел их донести", – добавил похититель картины.

Он также рассказал, что не искал именно виды Крыма, из которого он родом, а выбрал картину сердцем. Он отметил, что прекрасно понимает ценность полотна, поэтому обращался с ним очень аккуратно.

"Еще раз прошу передать всем – я искренне раскаиваюсь, прошу прощения, хочу искупить вину. Готов на любой труд. Но только не сажайте меня, пожалуйста", – попросил Чуприков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.02.2019 09:04
- гость -

Российский народ не стоит извинений - одни сперли полуостров Крым, другой у них - картину с видами Крыма. Вор у вора дубинку украл

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1.02.2019 09:05
- гость -

нужно его выслушать

0  0
1.02.2019 09:13
- гость -

Не, ну безумец-как он мог посметь даже подумать, чтобы вождю что-то советовать?!

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1.02.2019 09:15
- гость -

он не безумец
красивую картину спер

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