Арестованный за кражу картины из Третьяковской галереи Денис Чуприков признался зампреду Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что своим поступком хотел привлечь внимание президента России Владимира Путина, пишет "Московский комсомолец".

"Думал, украду, утром верну, и во время возвращения попрошу о встрече с президентом", – рассказал Чуприков, отметив, что много раз пытался добиться встречи с главой государства, так как хотел донести до него свои идеи по улучшению жизни в России.

Чуприков подчеркнул, что приходил в Кремль, где его данные записали сотрудники ФСО и пообещали передать президенту его просьбу об аудиенции.

"Вы не думайте, я не сумасшедший, на учете в ПДН не стоял. Хотя все это звучит странно, соглашусь. Но у меня были кое-какие идеи, я хотел их донести", – добавил похититель картины.

Он также рассказал, что не искал именно виды Крыма, из которого он родом, а выбрал картину сердцем. Он отметил, что прекрасно понимает ценность полотна, поэтому обращался с ним очень аккуратно.

"Еще раз прошу передать всем – я искренне раскаиваюсь, прошу прощения, хочу искупить вину. Готов на любой труд. Но только не сажайте меня, пожалуйста", – попросил Чуприков.