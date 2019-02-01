Коммунальная авария произошла в Барнауле ранним утром в пятницу, 1 февраля, в результате чего водой залило участки двух улиц.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, повреждение на сетях было обнаружено около шести часов утра по адресу улица Телефонная, 40. В результате выхода воды на поверхность оказалась залита проезжая часть на улицах Телефонная, от улицы Юрина до Георгия Исакова далее по Георгия Исакова до Матросова.

В этой связи водителей просят выбирать пути объезда, на месте работает дорожная техника.

Согласно предварительным данным, без водоснабжения находится один дом. Специалисты водоканала работают над устранением повреждения.

Отметим, что температура на улице в данный момент ниже -30 градусов.