Коммунальная авария произошла в Барнауле ранним утром в пятницу, 1 февраля, в результате чего водой залило участки двух улиц.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, повреждение на сетях было обнаружено около шести часов утра по адресу улица Телефонная, 40. В результате выхода воды на поверхность оказалась залита проезжая часть на улицах Телефонная, от улицы Юрина до Георгия Исакова далее по Георгия Исакова до Матросова.
В этой связи водителей просят выбирать пути объезда, на месте работает дорожная техника.
Согласно предварительным данным, без водоснабжения находится один дом. Специалисты водоканала работают над устранением повреждения.
Отметим, что температура на улице в данный момент ниже -30 градусов.
Комментарии
без водоснабжения находится один дом
вся ул .новороссийская вода еле бежит
Наверное собаку кто-то помыл
фото прям информативное
Томенко сказал, что Барнаулу нужен прорыв, вот трубы и выполняют его напутствие!
может отменить такой прорыв
Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего (с)
никогда такого не было
Опять диверсия, америкосы трубы рвут, всё делают чтобы раскачать лодку!
ИГИЛ еще не взяла ответственность?
украинский след
Вера пропала. Скрепы пообломались. Денег нет, но держимся.Водки пока хватает.
Уже даже не смешно
Мороз в землю пошёл ох держись гнилые трубы.
Мороз в землю пошёл ох держись гнилые трубы.
срочно собирать валежник и отогревать трубы!
на трубы средствов нет. средства были на снос лестницы на ВДНХ и на туркластер