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Улицы залило водой в Барнауле из-за коммунальной аварии

, ИА "Амител"
Повреждение на сетях произошло по адресу: улица Телефонная, 40
На месте аварии работает спецтехника и бригады специалистов / Фото: barnaul.org

На месте аварии работает спецтехника и бригады специалистов / Фото: barnaul.org

Коммунальная авария произошла в Барнауле ранним утром в пятницу, 1 февраля, в результате чего водой залило участки двух улиц.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, повреждение на сетях было обнаружено около шести часов утра по адресу улица Телефонная, 40. В результате выхода воды на поверхность оказалась залита проезжая часть на улицах Телефонная,  от улицы Юрина до Георгия Исакова далее по Георгия Исакова до Матросова.

В этой связи водителей просят выбирать пути объезда, на месте работает дорожная техника.

Согласно предварительным данным, без водоснабжения находится один дом. Специалисты водоканала работают над устранением повреждения.

Отметим, что температура на улице в данный момент ниже -30 градусов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2019 08:18
- гость -

без водоснабжения находится один дом
вся ул .новороссийская вода еле бежит

0  0
1.02.2019 08:22
- гость -

Наверное собаку кто-то помыл

0  0
1.02.2019 08:24
- гость -

фото прям информативное

0  0
1.02.2019 08:27
- гость -

Томенко сказал, что Барнаулу нужен прорыв, вот трубы и выполняют его напутствие!

0  0
1.02.2019 08:31
- гость -

может отменить такой прорыв

0  0
1.02.2019 08:37
- гость -

Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего (с)

0  0
1.02.2019 08:47
- гость -

никогда такого не было

0  0
1.02.2019 08:48
- гость -

Опять диверсия, америкосы трубы рвут, всё делают чтобы раскачать лодку!

0  0
1.02.2019 08:54
- гость -

ИГИЛ еще не взяла ответственность?

0  0
1.02.2019 08:57
- гость -

украинский след

0  0
1.02.2019 08:57
Вести с теплотрасы

Вера пропала. Скрепы пообломались. Денег нет, но держимся.Водки пока хватает.

0  0
1.02.2019 09:06
- гость -

Уже даже не смешно

0  0
1.02.2019 09:16
Дед мороз

Мороз в землю пошёл ох держись гнилые трубы.

0  0
1.02.2019 09:23
- гость -

Мороз в землю пошёл ох держись гнилые трубы.

срочно собирать валежник и отогревать трубы!

0  0
1.02.2019 09:30
- гость -

на трубы средствов нет. средства были на снос лестницы на ВДНХ и на туркластер

0  0
1.02.2019 09:47
Даша Сибирячь

Опять совковое прошлое доставляет Нам проблемы!

0  0
1.02.2019 09:52
- гость -


1.02.2019 09:47
Даша Сибирячь я твой труба шатал!

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