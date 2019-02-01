Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку до 25 февраля 2019 года проработать подходы к государственной стратегии развития искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин сделал такое распоряжение после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, состоявшегося 15 января.

Кроме того, президент поручил правительству при участии Сбербанка и АСИ разработать программу для образования с использованием дистанционных технологий на цифровой платформе на 2019-2020 годы.

Также Владимир Путин распорядился до 1 марта 2019 года утвердить на уровне регионов план мероприятий, которые простимулируют бизнес в сфере экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.