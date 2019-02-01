Пятница, 1 Февраль, 11:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,36
€ 75,2
227040
Обь
-6см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформаВолна сообщений о минировании в Барнауле
Новости

Путин поручил Медведеву разработать подходы к развитию искусственного интеллекта

, ИА "Амител"
Путин сделал такое распоряжение после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Также поручил подумать над образованием с использованием дистанционных технологий / Фото: cont.ws

Также поручил подумать над образованием с использованием дистанционных технологий / Фото: cont.ws

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку до 25 февраля 2019 года проработать подходы к государственной стратегии развития искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин сделал такое распоряжение после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, состоявшегося 15 января.

Кроме того, президент поручил правительству при участии Сбербанка и АСИ разработать программу для образования с использованием дистанционных технологий на цифровой платформе на 2019-2020 годы.

Также Владимир Путин распорядился до 1 марта 2019 года утвердить на уровне регионов план мероприятий, которые простимулируют бизнес в сфере экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

1.02.2019 10:24
Дима

Давайте расставим приоритеты: чинить трубы или искусственный интеллект...

0  0
1.02.2019 10:30
- гость -

1.02.2019 10:24
Дима

Кому интересно чинить трубы?Вот "искусственный интеллект..." это да... Нашел же Президент кому поручить!* юристы и бухгалтера... самое "подходяшее" образование для технического рывка!

0  0
1.02.2019 10:42
Борис

Видно им не хватает своего интеллекта, раз так лихорадочно засуетились. Что интеллекта у российской элиты не будет, это еще в прошлом веке русский ученый, Питирим Сорокин предсказал - каждый руководитель подбирает в свое окружение срамней себя, ибо умным там не место.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
10:52
Алтайкрайстат: цены на продукты продолжают расти 0
10:40
Пятеро барнаульцев стали победителями матча звёзд Студенческой Хоккейной Лиги 0
10:31
Главный спасатель Алтайского края официально переехал работать в Красноярск 1
10:22
Путин поручил Медведеву разработать подходы к развитию искусственного интеллекта 3
10:13
Путин назвал церковную ситуацию на Украине насквозь фальшивым проектом 7
10:02
Минстрой: треть теплосетей в России нужно менять, чтобы предотвратить аварии 4
09:48
Стоп-кадр. Огромное и холодное барнаульское солнце 0
09:34
Глава Карачаево-Черкесии намерен засудить депутата за критику на Первом канале 3
09:23
"Вот такая, понимаешь, загогулина": лучшие афоризмы Бориса Ельцина 17
09:12
Схему движения автобусов №53 изменили в Барнауле из-за коммунальной аварии 1
09:01
Похититель картины Куинджи хотел рассказать Путину, как улучшить жизнь в России 9
08:52
Коммунальная авария в Барнауле: перекрыто движение по трем улицам 5
08:44
"Царь-квартиру" за миллиард рублей нашли у главы "Газпрома" 24
08:34
Как в Макарьев день заговаривали зубную боль и предсказывали погоду на весну 0
08:21
Суд оштрафовал недовольного низкой зарплатой уральского рабочего 10
08:16
Улицы залило водой в Барнауле из-за коммунальной аварии 21
08:06
Лучшие мемы и шутки к 65-летию музыканта Юрия Лозы 6
07:50
Хиджаб – это очень красиво: как исламская культура становится трендом 31
07:34
Расширяя границы добра: второй магазин Charity Market появится в Барнауле 0
07:22
Рецепты от Софи: грузинский салат, который может заменить полноценный обед 2
07:11
Первый президент России и Алтай: каким барнаульцы запомнили Ельцина 19
07:03
Оплата проезда картой банка в Барнауле станет доступна с 4 февраля, но не везде 6
06:48
Квартиру с огромной круглой гостиной продают в центре Барнаула за 12,9 млн руб. 9
06:32
Животные, которые точно знают, как пережить холода 0
06:17
Алтайский депутат призвала помочь субсидиями перевозчикам в селах 0
06:01
Февраль в Алтайском крае стартовал с жуткого 40-градусного холода 1
05:10
В США умерла актриса из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 0
04:03
Обнаружен способ взломать iPhone с помощью номера телефона 0
03:09
Режиссер "Властелина колец" снимет новый фильм о The Beatles 0
02:04
В Ессентуках найден тайник охранника Николая II 0
01:06
"Аэрофлот" вернет алкоголь пассажирам экономклассов 3
00:08
Комик Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине 1
23:46
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за депортацию грузин 1
23:28
В Петербурге эвакуировали сотрудников из головного офиса "ВКонтакте" 0
23:12
Названы самые необычные имена для новорожденных москвичей в 2018 году 6
22:48
Набиуллина опровергла слухи о золотом запасе Венесуэлы в ЦБ РФ 0
22:31
Путин призвал главу Минпросвещения следить за зарплатами учителей 5
22:09
Губернатор Самарской области купил самую дорогую машину линейки Lada Vesta 0
21:48
Сразу два грузовика застряли под "мостом глупости" в Петербурге 1
21:34
Похищенную картину "Ай-Петри. Крым" вернут на выставку в Третьяковку 0
21:18
СМИ: Apple собирается выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой 0
20:52
СМИ: у задержанного сенатора Арашукова изъяли золотые слитки, сабли и наличные 5
20:39
Не менее восьми человек погибли из-за сильных морозов в США 2
20:21
В российских школах займутся антикоррупционным просвещением детей 6
19:48
Опрос: каждый десятый россиянин хочет купить жилье в 2019 году 0
19:24
Мэрия Москвы опровергла слухи о возможных перебоях в поставке продуктов 0
19:08
Коротко о главном: две волны аномальных холодов, псевдобары и права депутатов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 января
18:55
Заведующую и воспитателей элитного детсада Барнаула обвинили в истязаниях детей 7
18:52
Самолет с неизвестным грузом вернулся в столицу РФ из Венесуэлы 6
18:36
Песков заявил, что Путин знал о готовящемся задержании сенатора Арашукова 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.