Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку до 25 февраля 2019 года проработать подходы к государственной стратегии развития искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин сделал такое распоряжение после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, состоявшегося 15 января.
Кроме того, президент поручил правительству при участии Сбербанка и АСИ разработать программу для образования с использованием дистанционных технологий на цифровой платформе на 2019-2020 годы.
Также Владимир Путин распорядился до 1 марта 2019 года утвердить на уровне регионов план мероприятий, которые простимулируют бизнес в сфере экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.
Комментарии
Давайте расставим приоритеты: чинить трубы или искусственный интеллект...
1.02.2019 10:24
Дима
Кому интересно чинить трубы?Вот "искусственный интеллект..." это да... Нашел же Президент кому поручить!* юристы и бухгалтера... самое "подходяшее" образование для технического рывка!
Видно им не хватает своего интеллекта, раз так лихорадочно засуетились. Что интеллекта у российской элиты не будет, это еще в прошлом веке русский ученый, Питирим Сорокин предсказал - каждый руководитель подбирает в свое окружение срамней себя, ибо умным там не место.
Разработать подходы к развитию
надоел этот тандем, поди Медведев Путиным управляет, а не наоборот?
В приказном порядке что-то изобрести?
Ну-ну.
Но несколько государственных миллиардов будут освоены.
Нельзя же ослушаться президента? Надо работать.
Ну а далее выдавать студенческие потуги за мегадостижения.