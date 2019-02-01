Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов намерен лишить мандата местного депутата Алину Чикатуеву и подал на нее в суд, сообщает "Блокнот".

Как пояснила Чикатуева в своем Instagram, Темрезову не понравились слова, которые она сказала на федеральном канале.

"Все это беззаконие происходит из-за моего участия в эфире Первого канала, где в программе "Мужское/Женское" я встала на сторону своего подопечного 11-месячного малыша и выступила с критикой чиновников, допустивших бедственное положение многодетной семьи. Я получала угрозы от властей республики с требованием не выступать на ТВ, но это меня не остановило. И в отместку глава КЧР на основании формального повода (!) решил лишить меня депутатских полномочий", – написала Чикатуева.

Примечательно, что глава КЧР обратился в Черкесский городской суд, где руководителем является его родной брат – Таймураз Темрезов.

Чикатуева за поддержкой обратилась к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. Также она записала обращение к правительству страны с просьбой помочь разрешить конфликт.

"Прошу обеспечить разделение властей на территории Российской Федерации в Карачаево-Черкесии и перенести судебное разбирательство по иску Рашида Темрезова в любой другой регион России, где мне будет обеспечено непредвзятое судебное разбирательство", – попросила депутат.

Критическая ситуация, о которой Чикатуева рассказала на Первом канале, сложилась в многодетной семье. Голодный 11-месячный малыш пролежал в коляске на протяжении четырех дней. "Он крайне истощен, весит всего 4,6 килограмма в 11 месяцев. Его нашли в коляске, в обстановке полной антисанитарии, и срочно доставили в реанимацию. Позже оказалось, что мать просто ушла из дома, оставив малыша без присмотра", – рассказала журналистам Чикатуева, когда эта история попала в СМИ.