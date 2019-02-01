Движение перекрыто по участкам трех улиц в Барнауле в связи с коммунальной аварией, сообщили в городской ГИБДД.
Напомним, что из-за повреждения на сетях произошел выход воды на поверхность. В этой связи закрыто движение для транспортных средств на следующих участках:
- улица Юрина – от улицы Матросова до проспекта Коммунаров;
- улица Матросова – улицы Георгия Исакова до улицы Юрина;
- улица Георгия Исакова – от улицы Телефонной до улицы Матросова.
В данный момент на месте регулируют движение инспекторы ДПС. Также на указанных участках работает спецтехника.
"Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части. Госавтоинспекция города Барнаула обращается к участникам дорожного движения с просьбой выбирать возможные пути объезда", – добавляют в ГИБДД.
Комментарии
опрессовка чем занималась осенью, или я что чего-то не знаю
а завтра -40 будет
прорыв был в 7 примерно, опубликовали новость в 9....
весь город уже знает про этот прорыв
1.02.2019 09:34
- гость -
Глаза разуйте. Первая информация про порыв была раньше.