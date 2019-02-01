Почти треть всех тепловых сетей в России нуждается в замене, при этом ежегодно необходимо обновлять 4-5% инфраструктуры, пишут "Известия" со ссылкой на Минстрой РФ.

Зимой часто случаются прорывы теплотрасс, в мороз без отопления остаются десятки тысяч людей. Накануне, 30 января, в Барнауле горячей воды и тепла лишились более 200 домов, одну из улиц залило водой, поселок Южный остался без воды и тепла. Через один день – 1 февраля – вновь авария. Теперь в результате выхода воды на поверхность оказалась залита проезжая часть сразу на нескольких улицах. При этом температура на улице ниже -30 градусов.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, прорывы на теплосетях происходят именно из-за недофинансирования. Эксперты говорят, что ежегодно на их замену необходимо около 300 млрд рублей, тогда как сегодня в госпрограммах на модернизацию теплосетей не заложено ни рубля.

По оценкам Минстроя, почти треть теплосетей в России (29%) нужно менять, чтобы предотвратить аварии.

"Эта работа должна вестись именно ежегодно, поскольку такой подход позволит поддерживать сети в устойчивом, хорошем состоянии. Условно говоря, если мы заменили 100% изношенных сетей, а потом 10 лет ничего не делаем, то накопленный эффект нас догонит", – отметили в Минстрое.

Ежегодно необходимо обновлять 4–5% инфраструктуры, отмечают в ведомстве. Что касается источников финансирования, то в Минстрое считают действенным инструментом концессии. На данный момент объем плановых вложений в рамках этого механизма составляет около 300 млрд рублей, отметили в ведомстве.

Однако большинство соглашений заключено в муниципалитетах с хорошей тарифной базой и инвестиционным потенциалом. А вот для малых городов и сельских поселений концессионный механизм непривлекателен, подчеркнули в министерстве.

И муниципалитетам ничего не остается, как поддерживать МУПы или коммерческие предприятия, работающие на правах аренды.

В Минстрое добавили, что занимаются совершенствованием концессионного механизма и разрабатывают новые способы привлечения частных инвестиций в отрасль.

В Минэкономразвития сообщили, что предусматривать средства на модернизацию теплосетей необходимо. Но перед этим нужно создать полную базу данных по состоянию инфраструктуры, уровню износа и потребностям в инвестициях, и уже на ее основе формировать программы поддержки.