Схему движения автобусов №53 временно изменили в Барнауле из-за коммунальной аварии, произошедшей на улице Телефонной.
"Изменена трасса следования автобусного маршрута №53 с организацией движения по схеме: … улица Антона Петрова, проспект Коммунаров, улица Меланжевая, улица Матросова, далее – по маршруту", — сообщили в городской администрации.
Напомним, что в связи с повреждением на сетях по адресу: улица Телефонная, 40, произошел выход воды на поверхность.
В итоге в городе перекрыли участки трех улиц:
улица Юрина – от улицы Матросова до проспекта Коммунаров;
улица Матросова – улицы Георгия Исакова до улицы Юрина;
улица Георгия Исакова – от улицы Телефонной до улицы Матросова.
Комментарии
вообще их закрыть!