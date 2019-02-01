Президент России Владимир Путин во время торжественного собрания, посвященного 10-летию Поместного Собора Русской православной церкви и патриаршей интронизации, охарактеризовал ситуацию с церковным расколом на Украине словами "спекуляция" и "политиканство". Об этом сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

На Украине сближающий подход к вере заменили фальшивкой, предупредил Путин: "Спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость". pic.twitter.com/ubtuTgLgTB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 января 2019 г.

Путин отметил, что исторически сложилось так, что братские межцерковные связи сближали народы, объединяли их, помогали России выстраивать равноправные отношения с рядом зарубежных стран.

"Но, к сожалению, мы видим и другие примеры. Когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. И именно такой проект, не имеющий отношения к вере, насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть реализуется сегодня на Украине", – заявил Путин.