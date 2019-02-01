Президент России Владимир Путин во время торжественного собрания, посвященного 10-летию Поместного Собора Русской православной церкви и патриаршей интронизации, охарактеризовал ситуацию с церковным расколом на Украине словами "спекуляция" и "политиканство". Об этом сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".
На Украине сближающий подход к вере заменили фальшивкой, предупредил Путин: "Спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость". pic.twitter.com/ubtuTgLgTB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 января 2019 г.
Путин отметил, что исторически сложилось так, что братские межцерковные связи сближали народы, объединяли их, помогали России выстраивать равноправные отношения с рядом зарубежных стран.
"Но, к сожалению, мы видим и другие примеры. Когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. И именно такой проект, не имеющий отношения к вере, насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть реализуется сегодня на Украине", – заявил Путин.
Комментарии
проект фальшивый, а действия реальные
но вместо того, чтобы назвать вещи своими именами, а именно врага врагом, пока ВВП называет украинскую власть партнерами, последние уничтожают церковь и ее служителей
ну да только агент гэбни михайлов настоящий.
Зато сколько ватной скрепности в "патриархе" гундяееве! Какой пример кротости, нестяжательства, любви к людям и Отечеству!!!
1.02.2019 10:35
- гость -
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Что Вы несёте, милейший... "действия реальные" - это если только в смысле собственного обогащения кодлы, стоящей у власти. Но не забываем про кодлу, ко власти рвущуюся. Тем тоже кушать хочется. Немного цифр: 2014 год- промышленность Украины 45% ВВП, 2018 год - промышленность Ураины 18%.
Да, дела реальные, не поспоришь.
1.02.2019 10:47
Митенька ржевский
Ну а чего хотел то? У них же промышленный центр (Крым) "отжали".
Путин уходи, пожалуйста
1.02.2019 10:47
Митенька ржевский
ну и что? в нефтяной Венесуэле ВВП упал в 5 раз за последний срок мадуры, однако старик кабаев его в зад целует, денег ему 17 лярдов забашлял.
на Украину напал враг сильнее её в 10 раз, отжал Крым, уголь, металлургию, черноморский газ, а на Венесуэлу никто не нападал.